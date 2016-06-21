ایران می تواند مقصد گردشگری مردم اندونزی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این دیدار با اشاره به روابط مطلوب و رو به رشد دو کشور، گفت: زمینه افزایش همکاری ها در تمامی ابعاد بین دو کشور ایران و اندنزی در فضای پس از اجرای برجام وجود دارد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران و اندونزی به عنوان دو کشور مهم در جهان اسلام قابل توجه است و باید این ظرفیتها و توانمندی ها علاوه بر استفاده داخلی در اختیار سایر کشورهای مسلمان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: کشور اندونزی دارای جاذبه های گردشگری متنوعی است و امکان افزایش تعاملات ایران و اندونزی در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه گردشگری وجود دارد.

سلطانی فر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک منطقه جغرافیای ناامن، امن ترین کشور است، گفت: ایران در سال ۲۰۱۶ از سوی بسیاری موسسات و نشریات معتبر گردشگری به عنوان یکی از مهمترین مناطق گردشگری معرفی شده است و این فرصت خوبی برای گردشگران اندونزی است تا از جاذبه های ایران استفاده کنند.

در ادامه این دیدار اوکتاویان علیم الدین سفیر اندونزی در ایران، با اشاره به تاکید دولت اندونزی بر توسعه همه جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران، گفت: روابط فرهنگی بین دو کشور از سالهای پیش آغاز شده است و در آینده نزدیک شاهد افزایش تبادل گردشگران میان ایران و اندونزی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مردم اندونزی با فرهنگ ایران آشنا هستند، اضافه کرد: اندونزی دارای صنایع دستی متنوعی است و با توجه به وجود صنایع دستی بسیار قابل توجه در ایران، این موضوع می تواند زمینه مهمی برای افزایش همکاری ها باشد.

سفیر اندونزی یادآور شد: با توجه به بررسی های صورت گرفته و شرایط فعلی کشور ترکیه، ایران می تواند مقصد مهمی برای گردشگران کشور اندونزی باشد.

اوکتاویان علیم الدین افزود: ایران و اندونزی می توانند در زمینه توسعه گردشگری حلال مشارکت داشته باشند.