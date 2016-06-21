برگزاری تور مستندسازی «از ایده تا ساخت» با تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تصویر شهر در نظر دارد در راستای تحقق اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای نمایش نمایی زیبا از شهر تهران و همچنین ایجاد امکانات آموزشی برای پرورش استعدادهای خلاق در حوزه فیلمسازی، نخستین تور فیلمسازی با تلفن همراه (کارگاه مستندسازی از ایده تا ساخت و نمایش با تلفن همراه) را برگزار کند.

این تور شامل برگزاری کارگاه آموزشی ایده‌پردازی ساخت فیلم با تلفن همراه، برگزاری تور یک روزه میدانی-کارگاهی و کارگاه آموزشی برای بررسی آثار تکمیل شده توسط شرکت‌کنندگان است که محسن خانجهانی فیلمساز و کارگردان فیلم های «صندلی شماره ۲۵۷» و «کلاه شیشه ای» به عنوان مدرس این دوره، فیلمسازان را همراهی می کند.

در پایانِ نخستین تور مستندسازی پس از نمایش آثار برتر، به برگزیدگان هدایایی از جمله تلفن همراه هوشمند و... اهدا خواهد شد.

علاقمندان می توانند تا پانزدهم تیرماه نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم فراخوان از طریق وب سایت موسسه تصویر شهر اقدام کنند.