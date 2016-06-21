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۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه وبویراحمد:

مرکز کاهش آسیب اعتیاد ویژه زنان در گچساران راه اندازی می شود

مرکز کاهش آسیب اعتیاد ویژه زنان در گچساران راه اندازی می شود

یاسوج- دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه وبویراحمد گفت: مرکز کاهش آسیب اعتیاد ویژه زنان تیرماه سال جاری در گچساران راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر رضایی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر گچساران افزود: در راستای احداث این مرکز یک میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی بیان داشت: در استان ۲۴ مرکز ترک اعتیاد وجود دارد که ۹۵ درصد از معتادان مستقر در این مراکز نیمه اقامتی بومی استان هستند.

رضایی تصریح کرد: افراد معتاد به مواد مخدر به مدت ۲۸ روز در این مراکز اقامت داشته و از خدمات این مراکز بریا ترک اعتیاد خود استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: ماهیانه۶۰۰  نفر از افراد معتاد به مواد مخدر به این مراکز و کمپهای نیمه اقامتی مراجعه می کنند.

رضایی تصریح کرد: در سال گذشته از محل ستاد مبارزه با مواد مخدر استان پنج میلیارد ریال اعتبار به دستگاه های متولی اختصاص یافت.

وی افزود: این مبلغ در راستای اجرای برنامه های مختلف آموزشی و پیشگیری از اعتیاد افراد به مواد مخدر به این مراکز اختصاص یافت.

کد مطلب 3692049

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