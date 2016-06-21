به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان با موضوع "برگزاری تودیع و معارفه استاندار خوزستان" فردا چهارشنبه ساعت هشت صبح در سالن شهید هاشمی استانداری با حضور یکی از معاونان وزیر کشور، جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه برگزار می شود.

اردیبهشت ماه امسال بود که "عبدالحسن مقتدایی" استاندار پیشین خوزستان جای خود را به معاونش « فرج ‌الله خبیر » داد.

خبیر معاون سیاسی استاندار خوزستان به‌ عنوان سرپرست استانداری برگزیده شده تا زمانی که تکلیف گزینه استانداری خوزستان مشخص شود.

اواخر خردادماه سال جاری نیز هیئت وزیران در جلسه خود به «غلامرضا شریعتی» به عنوان استاندار جدید استان خوزستان رأی اعتماد داد و از خدمات مقتدایی استاندار پیشین قدردانی کرد.

قرار است فردا با برگزاری این جلسه، شریعتی رسما معارفه و کار خود را به عنوان استاندار خوزستان آغاز کند.