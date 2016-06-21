به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، سرهنگ جاوید مهری اظهار داشت: در پی اعلام منابع اطلاعاتی مبنی بر این‌که فردی با هویت مشخص قصد فروش مواد مخدر از نوع تریاک با موتورسیکلت را دارد، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان اسفراین قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران با مراقبت‌های ویژه و شناسایی موتورسیکلت موفق به توقیف آن شدند، گفت: در بازرسی بدنی متهم ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: ماموران در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف بیش از سه کیلو تریاک که به‌طور ماهرانه در اتاق‌خواب جاسازی‌شده بود، شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین بابیان اینکه پلیس با توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر با جدیت و قاطعیت برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.