سياست اشغالگران عامل گسيختگي امنيتي در عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگو با روزنامه الرياض عربستان گفت: اشغالگران مسئول از هم گسيختگي اوضاع امنيتي عراق هستند و سياست اشتباه اشغالگران به حضور تروريستها در عراق كمك كرده است .

حكيم كه از عربستان ديدار كرده است به الرياض گفت ، هدف از سفر وي به عربستان ، بررسي همكاري ميان دو كشور و آخرين تحولات منطقه و نيز بحث بستن مرزها به روي افراد غير عراقي و تروريست ها است .وي با رد تبعيت شوراي حكومت انتقالي از اشغالگران تاكيد كرد اين شورا نماينده ملت عراق است و نقش كمكي در پايان اشغال دارد.حكيم گفت : استقرار نظاميان تركيه در عراق به تحقق امنيت و ثبات در عراق نه تنها كمكي نمي كرد بلكه باعث بدتر شدن اوضاع مي شد.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در مورد آينده سپاه بدر كه به سازمان بدر براي توسعه تبديل شد ، اظهار داشت : عراق در مرحله استثنايي به سر مي برد بنابراين استفاده از تمام امكانات براي ايجاد ثبات و امنيت در اين كشور لازم است و مجلس اعلا نيز با انحلال سپاه بدر و ادغام آن در ارتش ملي عراق بعد از خروج نيروهاي اشغالگر در اين امر مشاركت خواهد كرد.

وي گفت : هرچند ميان شوراي انتقالي و اشغالگران ارتباط وجود دارد اما اين ارتباط به معناي تبعيت از اشغالگران نيست ، زيرا اعضاي شوراي انتقالي نمايندگان طيف ها و گروههاي مختلف ملت عراق هستند.

حكيم نابساماني اوضاع امنيتي عراق را به اشغالگران منتسب كرد و گفت : ايجاد امنيت در عراق وظيفه اشغالگران است و من معتقدم سياست اشغالگران در موضوع امنيت ، سياست اشتباهي است و اين سياست اشتباه عامل نفوذ شمار زيادي تروريست به عراق و وخامت اوضاع امنيتي در اين كشور شده است .وي تاكيد كرد : تنها راه براي برقراري امنيت در عراق واگذاري مسووليت امنيتي به ملت عراق است كه توان لازم براي اين كار را دارا است .

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در پاسخ به اين سوال كه شما در مساله آزادي ايرانيان در بازداشت اشغالگران ميانجي شديد ، آيا اين به معناي اينست كه شما كانال گفتگو ميان واشنگتن و تهران را باز كرديد؟ گفت : علت ميانجي گري من اين بود كه اين افراد تنها براي زيارت عتبات عاليات مقدسه به عراق سفر كرده اند و برخي افراد كهنسال نيز در ميان آنها وجود دارد و براي ما ثابت شد كه اين افراد هدف از سفرشان به عراق مقاصد سياسي نبوده است .

در مورد گفتگوي (آمريكايي ايراني ) هيچ گونه تماسي ميان ما وجود ندارد اما چيزي كه ما آن را چه در نزد ايراني ها يا آمريكايي ها - كه روابط بسيار خوبي با هر دو داريم -، مطرح مي كنيم اينست كه ، از همه مي خواهيم كه عراق مكاني براي صلح و ثبات باشد نه محيطي براي درگيريهاي ميان كشورها .



وي در مورد سپاه بدر كه نظاميان اشغالگر آنها را خلع سلاح كردند و نقش كنوني آنها گفت: طبعا سپاه بدر خلع سلاح نشده است زيرا اين سپاه يك هدف ويژه داشت و آن مبارزه با رژيم صدام بود و بعد از سرنگوني صدام ، مهمترين هدف ما كمك به ملت عراق در مساله امنيت و ثبات عراق است و اين نقش را سپاه بدر درعمل انجام مي دهد و تماسهايي در سطح بالا با اعضاي شوراي انتقالي عراق و نيروهاي اشغالگر در مورد نقش سپاه بدر كه از پايگاه عظيم مردمي برخوردار است ، انجام مي دهيم ، در رزمايش اخير اين سپاه بيش از 100 هزار عراقي در آن مشاركت كردند ، كه بايد از توان بالاي اين سازمان در راستاي خدمت به ملت عراق استفاده شود.

وي در مورد آينده سپاه بدر در سايه تشكيل ارتش ملي عراق گفت : ما ديدگاهي در مورد سرنوشت شبه نظاميان داريم و با ديگر گروههاي عراقي در نشست لندن توافق كرديم كه تمام شبه نظاميان عراق در موسسات نظامي عراقي چه در ارتش و چه در پليس يا نيروهاي امنيتي ادغام شوند و اينكه عراق مقري براي شبه نظاميان نباشد زيرا در اين صورت باعث بروز درگيريهايي خواهد شد، اما در اين مرحله يعني مرحله استثنايي و فوق العاده بايد از امكانات موجود چه در سپاه بدر و چه نيروهاي پيشمرگ استفاده شود.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در مورد آخرين نتايج تحقيقات مربوط به شهادت آيت الله سيد محمد باقر حكيم گفت : مسوول اول تحقيقات بر اساس قانون بين الملل ، نيروهاي اشغالگر هستند و آنها در اين رابطه تحقيقاتي را انجام دادند اما به نتيجه مشخصي نرسيده اند ، ما معتقديم اين حادثه كه قرباني آن آقاي باقر حكيم و دهها عراقي بودند ، توسط عوامل رژيم سابق با همكاري افراطي ها طراحي شده بود.