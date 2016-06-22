وزارت خارجه سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» را درسازمان ملل پیگیری کند

حشمتالله فلاحتپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین توسط رژیم آلخلیفه، اظهار داشت: این اقدام خلاف منشور ملل متحد و کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حقوق کنسولی است.
وی افزود: یک واقعیت در دنیای امروز وجود دارد که بر اساس آن، سازمانهای بینالمللی تابعی از قدرت و ثروت هستند و کشورهای مرتجع عرب نیز با استفاده از قدرتی که از همراهی راهبردی با غربیها دارند و پولی که خرج میکنند، معمولاً از هر ابزاری برای شکست بیداری اسلامی در کشورهای خود استفاده میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال تصریح کرد: واقعیت ماجرا این است که بر اساس تجربه تاریخی و واقعیتهای میدانی، این اقدامات نتیجه معکوس میدهد؛ چه بسا شاید بعد از این، جایگاه و رهبری شیخ عیسی قاسم از حمایتهای بینالمللی حتی در میان افراد غیرشیعه در سایر کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیرمسلمان برخوردار شود و این یکی از اشتباهات رژیم حاکم بر بحرین است که یک موضوع داخلی را بینالمللی کرده است.
فلاحتپیشه در پاسخ به این سؤال که آیا سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اساساً قابلیت اجرایی دارد یا خیر، اظهار داشت: اینها در مسیر اجرای احکام خودشان پیش میروند؛ همانگونه که با شیخ نمر در عربستان آن برخورد صورت گرفت، چرا که اساساً عقلانیتی در میان این رژیمها وجود ندارد.
وی درباره وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با این موضوع در صحنه منطقهای و بینالمللی، گفت: طبق کنوانسیونهای بینالمللی و منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی میتواند این موضوع را هم در مجمع عمومی و هم در کمیته اجتماعی و حقوق بشر سازمان ملل طرح کرده و درخواست پیگیری کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: من تصور میکنم دستگاه دیپلماسی کشور این موضوع را در کمیته اجتماعی و حقوق بشر سازمان ملل پیگیری خواهد کرد.
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