کشورهای اسلامی نباید نسبت به جنایات در یمن و بحرین سکوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به دوران زندگی امام حسن(ع) و اینکه کسانی مانند ولید بر مسلمین حکومت می‌کردند اظهار داشت: این فرد خبیث در حالت مستی نماز صبح را چهار رکعت خواند و چنین افرادی بر امت اسلامی حکومت داشتند و البته نمونه‌های آن امروز هم موجود است.

وی اظهار داشت: آیا نباید به حال اسلامی که آل سعود خود را خادمین حرمین می‌داند و مروج قرآن است و میلیون‌ها قرآن چاپ می‌کند گریست کسانی که پیاله‌های شراب آن‌ها زودتر از خودشان به کشورهای غربی می‌رسد.

این کارشناس مسائل دینی اضافه کرد: شاهزاده‌های این‌ها صدها رقم فساد دارند آیا این‌ها متولی اسلام هستند؟ آیا باید کسانی مانند آیت الله نمر به شهادت برسند ولی آل سعود خبیث ادعای اسلام بکند؛ چقدر مسلمانان بی بصیرت شده‌اند که این‌ها را خلیفه می‌دانند.

وی با انتقاد از سکوت جوامع اسلامی نسبت به جنایات در یمن و بحرین، تأکید کرد: نباید از حوادث صدر اسلام فقط تعجب کنیم یکسال است که مردم یمن را به خاک و خون کشیده‌اند و آل خلیفه مردم بحرین را تحت فشار قرار داده است و صدایی از کشورهای اسلامی بر نمی‌خیزد.

قرآن کتاب فهمیدن است

حجت الاسلام رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله مهجوریت قرآن در جامعه اشاره و اضافه کرد: نباید درباره قرآن فقط به قرائت آن بسنده کنیم زیرا قرآن کتاب فهمیدن است.

وی ادامه داد: باید جلسات تفسیر برای عموم مردم در مساجد و هیئت‌های مذهبی و مراکزی مانند حرم امام رضا(ع)، حرم حضرت معصومه(س) و همه حرم‌ها برپا شود.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) افزود: باید در منابر و جلسات مذهبی تفسیر قرآن برای مردم بازگو شود تا مردم با این معارف آشنا شوند.

وی اضافه کرد: امام مجتبی مانند سایر ائمه(ع) به تفسیر و بیان هدف قرآن و آیات آن و پاسخ به شبهات از قرآن می‌پرداختند و اگرچه بنی امیه تلاش کردند روایات ایشان به دست ما نرسد ولی هرچند محدود، تعدادی رسیده است.

حجت الاسلام رفیعی افزود: گاهی ایشان به بیان مصداق یک آیه پرداخته‌اند؛ گاهی به تفسیر آیه، گاهی به پاسخ به شبهات با آیات قرآن و گاهی هم به هدف از نزول آیه و در هر مورد نیز روایاتی منسوب به امام وجود دارد.

وی اضافه کرد: در یکی از این موارد درباره دستور قرآن به پیامبر برای مشورت کردن، آمده که پیامبر(ص) به مشورت با مردم نیاز نداشتند ولی این کار را کردند تا بعد از خودشان در جامعه اسلامی، سنت شود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: برخی افراد تا به مشکلی می‌خورند سریع دنبال استخاره می‌روند در صورتی که استخاره اینقدر در روایات مورد تأکید نیست و اگرچه در میان علما سنت بوده است ولی مشورت بسیار مهم‌تر است.

حجت الاسلام رفیعی در پایان سخنان خود به روایتی از امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند اگر می‌خواهید اولاددار شوید، باران بر شما ببارد و رزقتان زیاد شود زیاد استغفار کنید البته این به معنای آن نیست که اسباب و علل مادی مانند رفتن به پزشک را کنار بگذاریم.