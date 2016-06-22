واحدهای بی مشتری آموزش عالی تعطیل می شوند/ ساماندهی پیام نور

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی گفت: این طرح اواخر سال ۹۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد که چند بند مهم اجرایی دارد که درحال پیگیری آن هستیم.

وی ادامه داد: در یکی از بندها، کشور به ۱۰ منطقه آموزش عالی تقسیم بندی شده است. این کار انجام و به تمام دانشگاه های کشور ابلاغ شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: یکی دیگر از بندهای آن طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی است که مشغول کار در این زمینه هستیم و امیدوارم بزودی این طرح نهایی شده و مدیریت منطقه ای آموزش عالی در کشور اعمال شود.

شریعنی از دیگر مباحث طرح آمایش آموزش عالی به بحث ماموریت گرایی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: ماموریت گرایی دانشگاه ها در برنامه ششم پیش بینی شده است در ماموریت گرایی، دانشگاه‌ها معنی جدی تر پیدا کرده و درسطوح ملی، فراملی، منطقه ای و محلی تعریف شده و باید در راستای طرح توسعه ای خود فعالیت کنند.

وی در ادامه به تدوین نظام جامع پذیرش سنجش دانشجو اشاره کرد و افزود: مقدمات این طرح فراهم شده، همچنین طرح نظام جامع آموزش مهارتی در سند آمایش آموزش عالی پیش بینی شده و در دست بررسی است.

معاون آموزشی وزارت علوم مهمترین بند سند آمایش را ساماندهی مراکز آموزش عالی عنوان کرد و افزود: تعدادی از مراکز آموزش عالی از استاندارد لازم برخوردار نیستند که ساماندهی خواهند شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کوچک شدن دانشگاه پیام نور در طرح آمایش آموزش عالی نیز گفت: بحث ساماندهی مراکز دانشگاهی مشمول تمام زیرنظام ها از جمله دانشگاه پیام نور می شود. منتهی به صورت تدریجی باید کار را پیگیری کنیم.

شریعتی ادامه داد: البته بحث کوچک و یا بزرگ شدن نیست، بیشتر بحث این است که مراکزی که توانایی، مشتری و یا دانشجو ندارند به طورت طبیعی تعطیل شوند و کسی این تصمیم را نمی گیرد این مراکز خود به خود بسته می شوند.

وی افزود: وقتی نظام آماری نشان می دهد که از واحدی استقبال نمی شود شرط عقل حکم می کند که آن واحد تعطیل شود.