به گزارش‌ خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌ حوزه هنری‌ استان ‌یزد، محمدصادق کوچک زاده از انتشار فراخوان نخستین جشنواره استانی طنز مکتوب با عنوان «قند شکن» خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره با مشارکت حوزه هنری استان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، شهریورماه سال جاری با حضور شاعران، طنزپردازان و فعالان حوزه شعر و ادب در یزد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت شعر طنز و اقبال روزافزون جامعه به اینگونه آثار بیان کرد: می‌توان از این ابزار به عنوان زیباترین قالب برای انتقال همه‌ پیام‌های نوین در راستای ارتقای فرهنگ جامعه و توجه به معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی استفاده کرد.

وی رویکرد این جشنواره را نوآوری، خلاقیت و پرهیز از سطحی‌نگری در عرصه طنز مکتوب عنوان کرد.

رئیس حوزه هنری یزد با بیان اینکه این جشنواره به منظور کشف استعدادهای ادبی جوان و خلاق در عرصه طنز مکتوب و حمایت از آثار فاخر برگزار می شود، نشان دادن مزایا، معایب، فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی، ایجاد فضای نشاط و شادمانی در جامعه و ترویج بایدهای سبک زندگی اسلامی با زبان کنایه و اثربخش طنز و شوخ‌ طبعی را از دیگر اهداف این رویداد ادبی برشمرد.

کوچک زاده اظهار داشت: این جشنواره در سه موضوع فضای مجازی (مزایا و معایب، فرصت‌ها و تهدیدها، تأثیرات فردی و اجتماعی، اخلاق در فضای مجازی و ...) گویش محلی و موضوع آزاد در دو بخش شعر و نثر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه محدودیتی در ارسال گونه‌های مختلف شعری شامل شعر نو (نیمایی و آزاد)، شعر کلاسیک و ترانه، وجود ندارد، ادامه داد: در بخش نثر، قالب‌های داستان کوتاه، داستانک و کاریکلماتور پذیرفته می شود.

کوچک زاده ادامه بیان کرد: همچنین حضور همزمان اثر در تمامی موضوعات بلامانع بوده و محدودیت سنی برای شرکت کنندگان در جشنواره وجود ندارد.

وی، برپایی کارگاه‌های تخصصی با حضور چهره‌های شاخص شعر طنز را از دیگر بخش‌های این جشنواره اعلام کرد و افزود: در آیین اختتامیه جشنواره با اهدای جوایز نقدی، تندیس و لوح تقدیر از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

رئیس حوزه هنری یزد یادآور شد: شاعران، طنزپردازان و علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا ۱۵ مردادماه سال جاری به نشانی www.artyazd.ir (بخش آفرینش های ادبی) ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۶۲۳۱۴۰۰ داخلی ۲۵ تماس بگیرند.