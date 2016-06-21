به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه، بیانیه آیت الله علیرضا اعرافی که در پی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی آل خلیفه و ستم به مردم مظلوم بحرین صادر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدامات حاکمان بحرین بر ضد مردم شریف و طبقات گوناگون آن به ویژه دانشمندان و علما و روحانیت روی جنایتکاران تاریخ را سفیده کرده و از همه ابزارها و شیوه‌ها با ظالمانه‌ترین مشکل ممکن و برخلاف همه موازین انسانی و اخلاقی و شرعی و بین المللی برای سرکوب فریاد آزادی‌خواهانه و مسالمت جویانه، بهره برده است و مع الاسف دولت ستمگر و مرتجع آل سعود، حاکمیت را مورد حمایت قرار داده است و سازمان‌های بین‌المللی در شعاع زر و زور و تزویر در برابر چنین پرونده سیاه و تاریک در خاموشی مطلق و سکوت مرگبار فرو افتاده‌اند و مستکبران جهانی آشکار و نهان از آن حمایت می‌کنند و اینک برگ منحوس و بی‌شرمانه این ستم‌ها در برخورد با فقیه مجاهد و عالم فرزانه حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم و تعرض به احکام و مقدسات شریعت در دستور قرار گرفته است.

لازم است حاکمان کم خرد و پرستم بحرین، بدانند ملت ایران و حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید و روحانیت اسلام در کنار ملت شریف بحرین و علمای سرافراز آن به ویژه این چهره ممتاز علمی و دینی قرار دارند و این حرکت اخیر در تعرض به ایشان و سایر علما تعرض به احکام اسلامی را محکوم می‌کنند و هشدار می‌دهند که سریعا این سیاست‌ها تغییر یابد وگرنه دست انتقام الهی در کمین است و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون.