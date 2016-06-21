علی‌اکبر ثابتی‌پور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه مسابقات والیبال برادران جام رمضان در شهرستان کرمان، دیشب با برگزاری دو بازی از گروه «الف» و «ب» به پایان رسید.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان، بیان کرد: مسابقات والیبال جام رمضان دیشب در گروه «الف» تیم های شهدای کمیته امداد و جوانان با برد دو بر صفر جوانان و در گروه «ب» مسابقات بازی تیم های نوجوانان و هراز آمل با برد دو بر یک نوجوانان به پایان رسید.

ثابتی پور افزود: درادامه مسابقات والیبال برادران جام رمضان امشب یکم تیرماه، در گروه «الف» تیم های امیدآینده و باشگاه فرهنگی ورزشی بارز و درگروه «ب» مسابقات تیم های سپهررایان و علوم پزشکی به مصاف یکدیگرمی روند.

وی مهم‌ترین هدف از برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان را انتخاب بازیکنان برتر برای تیم کشوری در گروه‌های نوجوان، جوان و امید دانست و تصریح کرد: مسابقات والیبال تا روزسه‌شنبه هشتم تیرماه ادامه و نیم نهایی و نهایی مسابقات در روز هشتم تیر ماه برگزار خواهد شد.