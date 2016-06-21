به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با اعضای قوه قضائیه استان سمنان، به میزبانی دفتر خود، ضمن اشاره به رسالت های قوه قضائیه، ابراز داشت: این نهاد خوشبختانه تمام سعی و تلاش خود را در راستای اجرای عدالت به کار بسته و ما مطمئن هستیم که پرسنل خدوم این مجموعه در راه احقاق حق مردم بیش از گذشته می کوشند.

وی افزود: قضات استان یکی از سالم ترین قضات در کشور هستند که باید در بسیاری از موارد تقدیر شوند و ما می خواهیم تا با سرکشی و نظارت در مناطق مختلف، برای جلوگیری از تخلف، قضات افزایش یابند تا حقی از مردم ضایع نشود.

۳۰هزار پرونده در دستگاه قضای استان سمنان بررسی شد

مدیرکل دادگستری استان سمنان نیز در این دیدار از کاهش پرونده های کیفری در سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن خبر داد و گفت: پرونده های کیفری استان در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن کاهشی ۶۸درصدی را تجربه کرد که این امر نشان دهنده افزایش فرهنگ اجتماعی و کاهش جرائم کیفری استان است.

سیدمحسن مظفری با بیان اینکه هزار پرونده کیفری و قضایی در دادگستری و۱۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان سمنان طی سال گذشته رسیدگی و تعیین تکلیف شده اند، بیان داشت: یکی از مشکلات دستگاه قضا در استان کمبود نیروی انسانی است که با توجه به حجم زیاد پرونده ها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر می نماید.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار پرونده کیفری و قضایی در دادگستری های استان مورد قضاوت قرار گرفت که این میزان در کنار ۱۰هزار پرونده شورای حل اختلاف، رقمی بسیار بالا است.