به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی در جلسه شورای اداری استان البرز که عصر سه شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: بحث مطالعات آمایش استان با حمایت استاندار به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه در مطالعات آمایش سرزمین بخش محیط زیست مورد توجه ویژه قرار گرفته است، افزود: تحلیل وضعیت استان، نظام سکونتگاهی، پیوندهای سکونتگاهی و ملاحظات ایمنی در بخش مطالعاتی آمایش استان البرز لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز خاطرنشان کرد: در بخش محیط زیست و منابع طبیعی مباحث مهمی نظیر پستی و بلندی، شیب، طبقات شیب، منابع آبی، پوشش گیاهی، رانش، گسل و وضعیت اکولوژی استان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این مطالعات با مشارکت ۴۰ کارشناس منجر به تولید ۳۵ جلد گزارش شده است، تصریح کرد: ۳۳ جلسه کارگروه آمایش سرزمین استان البرز به بخش محیط زیست و مسائل مربوطه اختصاص داده شده است.

قائمی با تاکید بر اینکه در یکی از این جلسات به طور خاص توان اکولوژی استان البرز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: بحث محیط زیست استان در سه مقطع بازنگری شد.

وی با بیان اینکه در بازنگری ۲۵ اردیبهشت ماه وضعیت قدرت و ضعف محیط زیست استان در فاز اول برنامه برنامه ششم استان تهیه و مشخص شده است، افزود: سند محیط زیست البرز در برنامه ششم توسعه استانی تهیه شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: تلاش شده وضعیت اعتباری محیط زیست استان همچنین تامین هزینه های سختی کار محیط بانان لحاظ شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حوزه مطالعات دقیق حق آبه نیز اقدامات خاصی صورت گرفته است.