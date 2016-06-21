به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، بر اساس این تفاهم‌نامه که در دفتر شهردار به امضای ایمان غنی‌زاده و الکسدار رسید، شرکت روسی، بخش محدودی از یکی از مسیرهای شهری تبریز را به صورت آزمایشی آسفالت می کند.

در صورت رضایتمندی از کیفیت و ماندگاری این نوع آسفالت، توسعه همکاری‌های شهرداری تبریز با این شرکت روسی پیش بینی می شود.

در این فناوری از مواد پلیمری معدنی برای آسفالت معابر استفاده می شود.

در جریان امضای این تفاهم‌نامه شهردار تبریز و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز حضور داشتند.