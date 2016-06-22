ضرورت آموزش و پیشگیری به منظور کاهش آمار مبتلایان به مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سالمی صبح چهارشنبه در همایش "نقش خانواده در پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر" که به مناسبت روز جهانی مواد مخدر با حضور اعضای ستاد مبارزه مواد مخدر شهرستان خرمشهر در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس این شهر برگزار شد اظهار کرد: به قدری ابعاد جریان سوءمصرف به مواد مخدر وسیع و گسترده است که کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در بحث درمان احساس ناتوانی کرده و بر مقوله پیشگیری تمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه مواد مخدر به معضل جهانی تبدیل شده است، افزود: هر چقدر به سمت تکنولوژی پیش برود فرصت های اقتصادی و فکری بسیاری گرفته می شود و فرزند خانواده را از مسیر و روند رشد مطلوب خارج می کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با بیان اینکه باید تشکیل خانواده ها را با تمام توان بررسی کرد، تصریح کرد: عنوان انسانی که در خانواده شکل می گیرد بیشتر از مسائل اقتصادی نیازمند مسائل روانی است و باید شیوه ارتباط با جوانان را یافت.

سالمی در ادامه متدکر شد: با وجود شناخت علل و عوامل نیز نمی توان از آزمون عدم مواجه با مواد مخدر موفق بیرون آمد چرا که با انسان مواجه هستیم که شرایط بسیاری در اجتماع بر وی تاثیر می گذارد و آمارهای ابتلا به مواد مخدر نشان می دهد باید در امر تربیت، آموزش و پیشگیری قوی تر از گذشته عمل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی روانشناس در رابطه با مسایل مربوط به اعتیاد و شیوه برخود با معتادان، اجرای سرود و سخنرانی انجمن های معتادان گم نام از جمله برنامه های این همایش بود.