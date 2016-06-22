فعالیت های مذهبی مقدمه عمل به قرآن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امین رصاف شامگاه سه شنبه در آیین تکریم از مجتبی فردفانی، نفر برتر مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم که در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد با تاکید بر اینکه این فعالیت ها باید مقدمه عمل به قرآن باشد افزود: موسسه های مختلف قرآنی باید عمل به قرآن را مورد تاکید قرار دهند و بازخورد این فعالیت ها در جامعه دیده شوند.

وی ادامه داد: قرآن برای نجات بشر آمده و نباید این طور باشد که در جامعه ای که قرآن وجود دارد آمار طلاق و پرونده های قضایی در دادگاه ها بالا باشد. این یک زنگ خطر است و قطعا فارس این استعداد را دارد که قطب قرآنی کشور شود. ولی همیشه باید به یاد داشت که تبدیل شدن به قطب قرآنی بدان معناست که شاهد عمل قرآنی در جامعه باشیم.

در پایان این مراسم که با پرده خوانی و چاوش خوانی همراه بود از مجتبی فردفانی، نخبه قرآنی فارس تقدیر شد.

همچنین نمایشگاهی از قرآن های نفیس و تاریخی به همت انتشارات نوید شیراز در مجموعه تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برپاشده است.