اطلس جرائم درهرمزگان تهیه شود/ نظارت دقیق بر فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی که با هدف اولویت بندی جرائم و آسیب‌های اجتماعی استان به منظور برنامه ریزی‌ موثر در موضوع پیشگیری و با هدف بررسی محور های مختلف طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان ، برگزار شد، بیان داشت: دادگستری استان هرمزگان موفق شده میزان پرونده های وارده به محاکم قضایی استان را از ۸۳ هزار مورد به حدود ۸۰ هزار پرونده کاهش دهد که این مطلب مبین کاهش ۳.۷درصدی ورودی پرونده و در نتیجه کاهش شاخص ارتکاب جرایم در استان هرمزگان است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به محوریت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در مباحث مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات، از رشد فزاینده ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در فضای مجازی، ابراز نگرانی کرد و در همین رابطه خواستار برنامه ریزی دقیق و هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های متولی ساماندهی به این حوزه با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از آن شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اتخاذ اقداماتی چون شناسایی و احصای عوامل اصلی ارتکاب جرایم، تدوین برنامه راهبردی پیشگیری از جرایم، شناسایی محلات مستعد برای ارتکاب جرم از طریق تهیه اطلس جرایم، تشکیل کارگروه های تخصصی در هر حوزه، اجرای طرح های ضربتی، نظارت دقیق بر فضای مجازی و توجه بیش از پیش به آموزه های مذهبی به عنوان شاخص های موثر به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان نام برد.

رئیس شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که با توجه به آمار، چهار جرم سرقت مسلحانه، گروگانگیری،قتل عمد و تجاوز به عنف، عنوان مهمترین جرایم خشن استان را به خود اختصاص می دهند، خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری هرمزگان و تمامی دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به منظور کاهش آسیب های ناشی از این جرایم به منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف استان شد.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این مطلب که مستند به اصل ۱۵۶ از قانون اساسی، مدیریت موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی با ریاست قوه قضائیه است و این وظیفه با تفویض ایشان بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گذاشته شده و همچنین با عنایت به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی،امنیتی و انتظامی مکلف شده‌اند در امر پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضائیه همکاری کنند.