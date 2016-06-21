راهکار نظامی به بحران سوریه پایان نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نسبت به برگزاری دور جدید مذاکرات سوریه طی ماه ژوئیه آینده به شرط بهبود اوضاع امنیتی و انسانی در این کشور ابراز امیدواری کرد. وی همچنین از ماه آگوست میلادی به عنوان آخرین مهلت مقرر ازسرگیری مذاکرات سوریه خبر داد.

دی میستورا در جریان ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق ویدئوکنفرانس اعلام کرد که ابتدا باید به آتش بس در سوریه احترام گذاشته شود و با افزایش کمک های انسانی، در خصوص روند سیاسی انتقالی توافق اولیه حاصل شود.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت: در این صورت می توانیم مذاکرات سوریه را برگزار کنیم و امیدوارم که این امر در ماه ژوئیه صورت گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: ما برای رساندن کمک های انسانی به مناطق تحت محاصره سوریه با چالش های متعددی مواجه هستیم.

دی میستورا همچنین اظهار داشت که راهکار نظامی در سوریه به بحران این کشور پایان نخواهد داد و به اقداماتی برای اعتمادسازی به منظور موفقیت مذاکرات نیاز است.