حل مشکلات جامعه مستلزم همفکری وهمدلی متقابل بین مردم ومسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه سه شنبه در نشستی با ائمه جمعه و جماعت استان به اوصاف ماه مبارک رمضان در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: در کلام وحی آمده که رمضان ماه رحمت، مغفرت، ضیافت الله، ماه گشایش درهای رحمت الهی و ماه نزول قرآن است.

وی با بیان اینکه رمضان موجب نزدیکی دل های مومنان به هم می شود، عنوان کرد: در این ماه مبارک مومنان با حضور در نشست های مختلف علاوه بر کسب رحمت الهی دلهایشان نیز به هم نزدیک می شود.

وی اظهارداشت: نقش روحانیون در هدایت جامعه در تمام ممالک اسلامی به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در دوران اوج انقلاب و مبارزه با نظام طاغوت بر همگان آشکار است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه قشرروحانی در ترویج تفکر انقلاب اسلامی در بین مردم هم بسیار تاثیرگذار بوده و هستند، افزود: روحانیون همواره رابط اصلی بین حاکمیت و مردم بوده و هدایت آحاد مردم را در راستای اهداف دینی و انقلاب و نظام اسلامی برعهده داشته و دارند.

زاهدی از دیگر نقش های روحانیون را ارجاع و انعکاس مشکلات مردم به مسئولان خواند و اضافه کرد: روحانیون اعم از سنی و شیعه در اقصی نقاط ایران ارتباط نزدیکی با مردم دارند و همواره کوشیدند که مشکلات مردم را به گوش مسئولان برسانند.

وی عنوان کرد: یکی از دلایلی که موجب شده انقلاب اسلامی بعد از گذشت ۳۷ سال همچنان پابرجا باشد برقراری پیوند بین مردم و نظام است که روحانیون یکی از اقشار تاثیرگذار در این راستا محسوب می شوند.

وی اظهارداشت: شرایط امروز جامعه ما به گونه ای است که هم به لحاظ داخلی با مشکلات و کمبودهای فراوانی مواجه هستیم و هم از نظر بین المللی معضلاتی گریبانگیر کشورما شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: برای رفع مشکلات و معضلات جامعه نیازمند همفکری و همدلی متقابل بین اقشار مختلف مردم به ویژه روحانیون و مسئولان هستیم.

زاهدی وجود وحدت و همدلی را ضرورت اصلی جامعه اسلامی خواند و افزود: در شرایطی که در کشورهای همسایه ما بذر نفاق و تفرقه به وسیله دشمنان پاشیده شده و روز به روز شاهد آثار زیان بار آن هستیم، وجود وحدت و انسجام در کشورمان امری ضروری است.

وی وجود امنیت پایدار در ایران اسلامی را از آثار حضور روحانیت و همدلی و همراهی مردم با نظام ذکر کرد و گفت: دولت وظیفه خود می داند نهایت توجه و تلاش خود را در راستای حل مشکلات و معضلات مردم به ویژه در مناطق مرزی و کم تر توسعه یافته داشته باشد.

وی عنوان کرد: به دلیل توطئه های دولت سعودی و تحرکاتی که در درون اپک روی داد شاهد کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کشورمان به ویژه در سال گذشته بودیم و همین مسئله هم دولت ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرد.