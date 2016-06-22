به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود، افزود: تحقق این امر مهم نیاز به انجام برنامه‌های فرهنگی دارد.

وی اظهار کرد: اگر فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی هم کاهش می‌یابد و قضا زدایی ایجاد می‌شود و مردم کمتر به دادگستری مراجعه می‌کنند.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان گفت: باید مسائل حقوقی در جامعه توسط رسانه‌ها بیشتر اطلاع‌رسانی شود و فعالان مطبوعاتی و رسانه ای به این حوزه نگاه ویژه داشته باشند.

محمدی گفت: محاکم عمومی و انقلاب زنجان در مرکز استان است و در حال حاضر ۱۱ شعبه حقوقی در استان زنجان فعال است که از این تعداد سه شعبه به مسائل قضایی خانواده اختصاص دارد و مابقی به مسائل حقوقی می‌پردازند.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان به فعالیت محاکم عمومی و انقلاب زنجان اشاره کرد و گفت: در این محاکم شعبه حقوقی، شعبه خانواده، شعبه دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه کیفری فعال است.

محمدی یاد آور شد: میزان پرونده های قضایی در زنجان نسبت به سایر استان‌ها در حد پایین قرار دارد ولی باید تلاش شود پرونده وارده به محاکم کمتر شود.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان افزود: مردم زنجان باید با دین‌داری و فرهنگی که دارند، آستانه تحمل خود را بالا ببرند و با توجه به پیشینه فرهنگی و تاریخی که این استان دارد مراجعه مردم به دادگستری کم باشد.