مجید عبدالحسینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اینکه کمیته فنی فدراسیون کاراته با اعتماد به مربیانی که در مسابقات جهانی آلمان عنوان ششم را کسب کردند، یکبار دیگر هدایت تیم را به آنها واگذار می کند، یک نکته مثبت است ولی این شایسته سالاری باید در انتخاب کادر فنی برای تیم های رده سنی پایه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مربیانی که سال ۲۰۱۲ به همراه تیم ملی عنوان پنجم جهان را کسب کردند باید مورد توجه اعضای کمیته فنی قرار بگیرند. مهران بهنام فر و علیرضا کتیرایی در کنار عملکرد خوبی که در بخش مربیگیری تیم ملی داشتند ، خدمات زیادی به کاراته ایران داشته اند و باید از آنها به عنوان شایسته ترین مربیان نام برد و هدایت تیم های رده جوانان و امید را به آنها سپرد.

این کارشناس کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کاراته ایران در همه بخش ها پتانسیل بالایی دارد اگر به شایسته ها توجه داشته باشیم و با دوری از حاشیه ها و تمرکز روی داشته به خوبی می توان در میادین بین المللی نتایج درخشان کسب کرد. من تمام این شرایط را برای سرپرست فدراسیون تشریح کرده ام.

عبدالحسینی به شرایط خود در تیم ملی چین هم اشاره کرد گفت: بعد از موفقیت در مسابقات شرق آسیا، قرارداد من با چینی ها تا پایان مسابقات قهرمانی جهان در اتریش تمدید شد. مسئولان فدراسیون کاراته چین خواستار تمدید قرارداد تا بازیهای آسیایی بودند که با مخالفت بنده مواجه شد.

وی ادامه داد: ما در مسابقات شرق آسیا برای اولین با دو مدال طلا کسب کردیم و عنوان سومی را با مجموع ۱۰ مدال بدست آوردیم که این موضوع خیلی به مزاق چینی ها خوش آمد. البته اگر حضور کاراته در المپیک قطعی شود بدون شک شرایط فعالیت در کاراته چین متفاوت خواهد بود و متولیان ورزش این کشور برنامه های خاصی برای آن خواهند داشت.

مربی ایرانی چین به وضعیت کاراته در این کششور اشاره کرد و گفت: شما مطمئن باشید از کاراته چین بیش از اینها خواهید شنید. کاراته کاهای چین دیگر زنگ تفریح نخواهند بود و خیلی زود مراحل پیشرفت را طی خواهند کرد. کاراته کاهای چینی قابلیت های زیادی دارند که در همین مسابقات اگر کمی چاشنی شانس همراه داشتند نتایج به مراتب بهتری خواهند گرفت

عبدالحسینی در پایان گفت: روادید کار من تمام شده بود. به همین دلیل به تهران برگشتم تا پس از دیدار با خانواده و تمدید روادید طی ۱۰ روز آینده برای آماده سازی تیم جهت حضور در مسابقات جهانی راهی پکن خواهم شد. حضور در چند کاراته وان و تورنمت بین المللی را در برنامه دارم ، ضمن اینکه شاید برای حضور در رقابتهای بین المللی ارومیه به ایران بیاییم.