ارتباط به تعویق انداختن کارها و بروز بیخوابی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، به نظر می رسد ارتباط بین به تاخیر انداختن کارها و مشکل به خواب رفتن بواسطه نگرانی افراد در مورد وظایف و کارهای که می خواستند قبل از به رختخواب رفتن انجام دهند قابل توضیح باشد.

ایلانا هیرستون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افرادی که کارهایشان را به تعویق می اندازند معمولا به هنگام خواب به یاد کارهایی که باید انجام می دادند می افتند و در نتیجه دچار بیخوابی می شوند.»

در این مطالعه از حدود ۶۰۰ نفر نظرسنجی آنلاین بعمل آمد و از آنها خواسته شد پرسشنامه ای را پرکنند که در آن تمایل آنها در مورد به تعویق انداختن وظایف و امور فردی شان، در کنار مشکلات خواب و حالات احساسی و فکری شان بررسی شد. محققان دریافتند مشکل خوابیدن می تواند پیامد به تاخیر انداختن کارها باشد.

نکته قابل توجه دیگری که محققان در پژوهش های خود به آن دست یافتند این بود که به طور کلی افرادی که صبح زود از خواب بیدار شده و شب ها زود می خوابند، افراد منضبط تری بوده و در انجام کارهای خود دقت بیشتری دارند. این افراد همچنین نسبت به سایر افراد خواب راحت تری داشته و اختلالات خواب در آنها بسیار کمتر مشاهده می شود.

پژوهشگران در نتیجه این مطالعات همچنین اعلام کردند افرادی که شب ها تا نیمه شب بیدار بوده و صبح ها تا نزدیک ظهر خواب هستند، در انجام کارها و وظایف خود بیشتر کوتاهی و اهمال کرده و کارهای خود را بیشتر به تعویق می اندازند.