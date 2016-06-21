تاثیر رژیم غذایی مادر باردار بر سلامت چند نسل آینده خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مطالعات دیگر ارتباط بین سلامت مادر در دوره بارداری را به وزن کودک در سنین بالاتر نشان داده اند، اما مطالعات محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن بر روی موش ها برای اولین بار نشان می دهد که حتی قبل از باردارشدن، چاقی مادر می تواند موجب بروز ناهنجاری های ژنتیکی شود که از طریق مادر حداقل به سه نسل بعد از خودش منتقل می شود.

به گفته محققان، بروز این ناهنجاری ها با افزایش ریسک شرایط مرتبط با چاقی نظیر دیابت نوع۲ و بیماری قلبی همراه است.

«کل مولی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد چاقی مادر می تواند به سلامت نسل های آینده آسیب برساند. این مسئله بدان جهت اهمیت دارد که شمار زیادی از زنان در سن باروری دارای اضافه وزن یا چاقی هستند.»

این تحقیق نشان می دهد چاقی مادر، و مشکلات متابولیکی مرتبط با آن، از طریق DNA میتوکندری موجود در اووسیت نابارور یا تخمک به ارث می رسد. غالبا میتوکندری، نیروگاه سلول ها تلقی می شود چراکه انرژی موردنیاز برای متابولیسم و سایر فرایندهای بیوشیمیایی را تامین می کند. این ساختارهای سلولی دارای مجموعه ژن های خودشان هستند که فقط از مادر به ارث می رسند و نه از پدر.

محققان در این مطالعه، از شش هفته قبل از بارداری تا از شیرگرفتن نوزاد، به موش ها رژیم غذایی حاوی چربی و موادقندی زیاد که متشکل از حدود ۶۰ درصد چربی و ۲۰ درصد قند بود، دادند. به گفته مولی، این رژیم غذایی بسیار شبیه به رژیم غذایی غربی است و اساساً شبیه این است که هر روز فست فود خورده شود.

محققان دریافتند حتی باوجودیکه نوزادان دارای رژیم غذایی سالمی بودند، اما سه نسل بعد مبتلا به مقاومت به انسولین و سایر مشکلات متابولیکی بودند. محققان دریافتند میتوکندری غیرعادی در ماهیچه ها و بافت اسکلتی موش ها مشاهد شد.