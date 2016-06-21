  1. سلامت
  2. تغذیه
۲ تیر ۱۳۹۵، ۱:۳۹

پژوهش ها نشان می دهد؛

خواص بلوبری در مقابله با پیری و بهبود قوه بینایی

خواص بلوبری در مقابله با پیری و بهبود قوه بینایی

طبق یافته های یک مطالعه جدید، مصرف بلوبری می تواند به مقابله با روند پیری و بهبود قوه بینایی و حافظه کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فلوریدا دریافته اند خوردن بلوبری می تواند به پیشگیری از ریسک ابتلا به سرطان و همچنین کاهش احتمال ابتلا به بیماری های قلبی کمک کند.

مطالعات قبلی نشان داده اند که بلوبری سرشار از مواد آنتی اکسیدانی است که می تواند به پیشگیری از تاثیرات آلزایمر، نظیر کاهش مهارت های شناختی و حافظه، کمک کند و در نتیجه روند پیری را به تاخیر اندازد.

این میوه حاوی ترکیباتی به نام «آنتی سیانوسید» است که رگهای خونی را تقویت می کند، جریان خون را بهبود می بخشد و می توان از آن در درمان اختلالات چشمی نظیر رتینوپاتی دیابتی، آب مروارید و آب سیاه استفاده کرد.

این ترکیبات همچنین شبکیه چشم و در نتیجه بینایی را نیز تقویت می کنند.

بلوبری نوعی گیاه گلدار با میوه ای توت مانند به رنگ آّبی تیره یا بنفش است. این میوه بومی شمال آمریکا بوده که طعم شیرینی دارد.

کد مطلب 3692325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها