خواص بلوبری در مقابله با پیری و بهبود قوه بینایی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فلوریدا دریافته اند خوردن بلوبری می تواند به پیشگیری از ریسک ابتلا به سرطان و همچنین کاهش احتمال ابتلا به بیماری های قلبی کمک کند.

مطالعات قبلی نشان داده اند که بلوبری سرشار از مواد آنتی اکسیدانی است که می تواند به پیشگیری از تاثیرات آلزایمر، نظیر کاهش مهارت های شناختی و حافظه، کمک کند و در نتیجه روند پیری را به تاخیر اندازد.

این میوه حاوی ترکیباتی به نام «آنتی سیانوسید» است که رگهای خونی را تقویت می کند، جریان خون را بهبود می بخشد و می توان از آن در درمان اختلالات چشمی نظیر رتینوپاتی دیابتی، آب مروارید و آب سیاه استفاده کرد.

این ترکیبات همچنین شبکیه چشم و در نتیجه بینایی را نیز تقویت می کنند.

بلوبری نوعی گیاه گلدار با میوه ای توت مانند به رنگ آّبی تیره یا بنفش است. این میوه بومی شمال آمریکا بوده که طعم شیرینی دارد.