کمبود ویتامین D ریسک ابتلا به بیماری های کلیوی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه هیدلبرگ آلمان دریافتند کمبود ویتامین D در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (CKD) که در نهایت منجر به نارسایی کلیه ها می شود در کودکان شایع و متداول است.

محققان فاکتورهای مشخص قابل اصلاح و غیرقابل اصلاح مرتبط با کمبود ویتامین D را در کودکان مبتلا به CKD شناسایی کرده اند.

طبق این مطالعه، در حدود دوسوم کودکانی که از کمبود ویتامین D رنج می برند، مبتلا به ناهنجاری های همچون گلومرولوپاتی هم هستند. گلومرولوپاتی مجموعه بیماری های تاثیرگذار بر نفرون هاست.

میزان ویتامین D بدن در ماه های فصل زمستان نسبت به سایر اوقات سال بسیار کمتر است. «آنکه دویان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «سطح ویتامین D به شدت تحت تاثیر عوامل فصلی، نوع بیماری و مکمل های غذایی است.»

به گفته محققان، کمبود ویتامین D ممکن است موجب افزایش ریسک پوکی استخوان، سرطان، بیماری قلبی-عروقی و اختلالات خودایمنی بدن شود.

سطح ویتامین D کودکان مبتلا به بیماری کلیه که مکمل های ویتامین D مصرف می کنند دوبرابر کودکانی است که مکمل های این ویتامین را مصرف نمی کنند.

این تیم تحقیق، ۵۰۰ کودک مبتلا به بیماری کلیه را در ۱۲ کشور اروپایی مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند. به گفته محققان، مصرف مکمل های ویتامین D توسط کودکان مبتلا به بیماری کلیوی می تواند به جبران این کمبود کمک کند.