۱۴۴ پروژه عمران روستایی در کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در خصوص پروژه های عمرانی حوزه روستایی در استان گفت: طبق بند "ح" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعتبار برای حوزه دهیاری ها تخصیص و جذب شده که ماهیت آن کاملا عمرانی است.

وی با بیان اینکه این اعتبار برای انجام ۱۴۴ پروژه طی سال جاری هزینه می شود، عنوان کرد: در این راستا ۱۶ پروژه در بخش روستایی شهرستان بانه، ۱۳ پروژه در بیجار، ۱۱ پروژه در دهگلان، ۱۴ پروژه در دیواندره، ۲۹ طرح در سروآباد، ۱۲ طرح در سقز، ۱۴ طرح در سنندج، ۱۷ طرح در قروه، ۱۱ طرح در کامیاران و ۷ پروژه نیز در شهرستان مریوان اجرایی خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کردستان افزود: این پروژه های عمرانی شامل کمک به ایجاد زمین های ورزشی، فضاهای سبز، ساماندهی قبرستان ها، احداث ایستگاه آتش نشانی و کمک به اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب معابر است.

قادری بیان کرد: بخش کمک به اصلاح و توسعه شبکه معابر و فاضلاب نیز شامل چند بخش بهسازی معابر، فاضلاب و احداث پل و سنگفرش است که اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت نگاه ویژه ای به روستانشینان دارد، اظهارداشت: جذب و هزینه کرد این اعتبارات نیز با هدف ارتقای وضعیت زندگی ساکنان روستاهای استان صورت می گیرد.

معاون استاندار کردستان در ادامه با یادآوری این مسئله که امسال شاهد تحولات اساسی در حوزه بخش راه های روستایی استان خواهیم بود، گفت: اختصاص اعتبار مناسب از محل اسناد خزانه اسلامی و با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران و تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه راه روستایی از جمله این اقدامات خواهد بود.

وی اقدام مذکور را در راستای برخورداری جمعیت روستایی استان و دستیابی به استانداردهای مطلوب در حوزه آسفالت راه روستایی ذکر کرد.