فرهنگ کار و تولید در ملارد تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رمضانی شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد شامگاه سه شنبه در اداره ورزش و جوانان این منطقه برگزار شد.

دستور کار اصلی این نشست به نقش فرهنگ در تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی معطوف می شد که در این راستا روسای ادارات عضو این شورا به ریاست امام جمعه و نایب رئیسی فرماندار به بیان نقطه نظرات و طرح ها و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند.

مجتبی شاهقلیان معاون فرماندار ملارد در حاشیه این مراسم با اشاره به تأکید دولت بر مدیریت کشور در چارچوب های علمی عنوان کرد:بدون تردید عناصر دانشگاهی و مراکز علمی نقش برجسته و بسزایی را در حصول این امر مهم ایفا می کنند.

وی افزود:مراکز علمی و دانشگاهی نیز با ارائه پیشنهادات سازنده خود در عرصه سیاست های اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه با کارآمدی حداکثری در این شهرستان نقش برجسته ای ایفا می کنند وما نیز به نوبه خود از دریافت پیشنهادات و طرح های سازنده در این خصوص استقبال می کنیم.

محمد قادری تفرشی رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان به عنوان یکی از متولیان حوزه علمی و آموزشی ملارد نیز با اشاره به تلاش این مجموعه و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برای تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه آموزشی و پرورشی عنوان کرد:بهره گیری حداکثری از امکانات، اجتناب از جذب نیروی انسانی برای جلوگیری از فربه شدن بدنه آموزش و پرورش و همچنین ارائه و عرضه آثار و محصولات تولیدی دانش آموزان رشته های کارودانش و تقویت و پشتیبانی از رشته های مهارت آموزی و فنی برای تقویت فرهنگ کار و تولید ار نمونه اقداماتی به شمار می رود، که در دستور کار قرار گرفته است.