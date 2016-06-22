  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ تیر ۱۳۹۵، ۷:۰۳

اردن مرزهای خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

اردن مرزهای خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

ارتش اردن در واکنش به کشته شدن ۶ نظامی اردنی در نزدیکی مرز مشترک با سوریه، مناطق شمالی و شمال شرقی این کشور با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس ستاد مشترک ارتش اردن روز سه شنبه طی بیانیه ای مناطق مرزی شمال و شمال شرقی این کشور با سوریه را مناطق بسته نظامی اعلام کرد.

این اقدام در پی کشته شدن ۶ نفر از نیروهای مرزبانی اردن در حمله انتحاری به یک موضع نظامی این کشور در مرزهای شرقی اردن با سوریه صورت می گیرد.

در همین حال عبدالله دوم شاه اردن در واکنش به کشته شدن تعدادی از نظامیان این کشور در حمله تروریستی روز سه شنبه، اعلام کرد که این کشور هر گونه تعرض به امنیت و مرزهای خود را با مشت آهنین پاسخ خواهد داد.

عبدالله دوم گفت: اردن پاسخ هر کسی را که به آن متعرض شود یا به حاکمیت و امنیت آن لطمه بزند، با مشت آهنین خواهد داد.

شایان ذکر است که به دنبال انفجار روز سه شنبه یک خودروی بمب گذاری شده در یک منطقه نظامی نزدیک به مرز مشترک اردن و سوریه، شش نظامی اردنی کشته شدند.

کد مطلب 3692346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها