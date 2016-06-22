اردن مرزهای خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس ستاد مشترک ارتش اردن روز سه شنبه طی بیانیه ای مناطق مرزی شمال و شمال شرقی این کشور با سوریه را مناطق بسته نظامی اعلام کرد.

این اقدام در پی کشته شدن ۶ نفر از نیروهای مرزبانی اردن در حمله انتحاری به یک موضع نظامی این کشور در مرزهای شرقی اردن با سوریه صورت می گیرد.

در همین حال عبدالله دوم شاه اردن در واکنش به کشته شدن تعدادی از نظامیان این کشور در حمله تروریستی روز سه شنبه، اعلام کرد که این کشور هر گونه تعرض به امنیت و مرزهای خود را با مشت آهنین پاسخ خواهد داد.

عبدالله دوم گفت: اردن پاسخ هر کسی را که به آن متعرض شود یا به حاکمیت و امنیت آن لطمه بزند، با مشت آهنین خواهد داد.

شایان ذکر است که به دنبال انفجار روز سه شنبه یک خودروی بمب گذاری شده در یک منطقه نظامی نزدیک به مرز مشترک اردن و سوریه، شش نظامی اردنی کشته شدند.