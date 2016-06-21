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۲ تیر ۱۳۹۵، ۲:۰۲

رقابتهای یورو ۲۰۱۶ - فرانسه؛

کاپیتان کرواسی هنگام ضربه راموس چه پیغامی را به دروازه بان رساند

کاپیتان کرواسی هنگام ضربه راموس چه پیغامی را به دروازه بان رساند

«لوکا مودریچ» در بازی مقابل اسپانیا حضور نداشت اما نقش پررنگی در پیروزی تیمش مقابل حریف ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اسپانیا در گروه D رقابتهای یورو ۲۰۱۶ مقابل کرواسی تن به شکست دو بر یک داد.

در دقیقه ۷۲ دیدار داور مسابقه خطا بر روی «داوید سیلوا» را پنالتی اعلام کرد و «سرخیو راموس» پشت ضربه ایستاد. در این لحظه «لوکا مودریچ» که در این بازی حضور نداشت پیغامی را از طریق «داریو سرنا»، کاپیتان کرواسی، به دروازه بان تیمشان منتقل کرد.

وی که همبازی راموس است و نحوه پنالتی زدن او را می داند به دروازه بان تیمش کمک کرد تا این پنالتی را مهار کند که به نظر می رسد توصیه اش اثرگذار هم بود. 

کرواسی با این پیروزی با هفت امتیاز صدرنشین گروه شد و دیگر مجبور نیست با ایتالیا بازی کند. 

کد مطلب 3692350

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    نظرات

    • نادر ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      0 0
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      نه جانم اینطوری نبود من مصا حبه ان را گوش دادم ؟ گفت ما می خواستیم کمی حواس پرتی پیدا کنند نادر از برمن المان

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