دلیل نامگذاری سوره «رعد»/ همه موجودات مشغول حمد و ثنای الهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه درسیزدهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه ۱۲ سوره رعد را یکی از نشانه های عظمت خداوند یعنی مسئله رعد و برق دانست و اظهار داشت: علت اینکه این سوره را «رعد» نامیده اند به‌خاطر آیه ۱۲ این سوره است.

وی به داستان شان نزول آیه ۱۲ سوره رعد اشاره کرد و گفت: در روایتی به نقل از ابن عباس یکی از صحابه پیامبر (ص) دو نفر برای کشتن پیامبر توطئه کردند و هنگامی که ایشان این موضوع را فهمید از خداوند تقاضای عذاب این دو نفر را کرد که یکی از آنها سریعا پا به فرار گذاشت و دیگری هنگام خروج بر اثر رعد و برق کشته شد همچنین فرد متواری بعد از مدتی دچار مرز طاعون شده و مرد لذا این موضوع به‌عنوان یکی از معجزات پیامبر اکرم (ص) در تاریخ ثبت شده است.

این مفسر قرآن بیان داشت: معنای عبارت «هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا» بدین صورت بوده که «خدای شما کسی است که به شما برق را نشان می دهد که هم مایه ترس است و هم امید»، لذا خداوند در این آیه به فواید و آسیب های رعد و برق اشاره می کند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه همه دانشمندان علوم طبیعی بر این قضیه اعتراف دارند که به چگونگی تشکیل رعد و برق پی برده اما به علت العلل آن پی نبرده اند، عنوان کرد: دانشمندان به این نتیجه رسیده اند هرگاه دو قطعه ابر که بار الکتریسیته دارند با هم برخورد کنند برق ایجاد می شود و صدایی که به‌واسطه برخورد این دو ابر ایجاد می شود رعد است همچنین صاعقه هنگامی رخ می دهد که ابر سنگین باردار به زمین برخورد کند.

وی علت العلل وقوع رعد و برق را خداوند دانست و گفت: مطابق عبارت «و ینشی السحاب الثقال» خدای شما کسی است که بوسیله رعد و برق ابرهای سنگین به وجود می آورد که در این عبارت «سحاب» جمع «سحابه» و به معنای ابر است و «ثقال» جمع «ثقیله» بوده که به معنای سنگین بار است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مقصود از ابر سنگین ابری است که آب سنگین دارد، افزود: تا چند سال پیش تفسیر درست عبارت «و ینشی السحاب الثقال» را نمی فهمیدیم ولی اکنون دریافته ایم هنگامی که رعد و برق رخ می دهد برق آن حرارت شدیدی ایجاد کرده که این حرارت هوای اطراف را سوزانده و فشار هوا را کم می کند همچنین مقداری اکسیژن به ابرها اضافه می کند و آب سنگین ایجاد می کند.

آیت الله میرعمادی به کاربرد آب سنگین ایجاد شده از رعد و برق در علوم مختلف از جمله مسئله هسته ای، علوم پزشکی، سم پاشی، تغذیه و ... اشاره کرد و ادامه داد: میزان میکروب کشی آب سنگین بسیار بالا بوده و معمولا برای شستشوی زخم ها از آن استفاده می شود.

وی آیه ۱۲ سوره رعد را یکی از معجزات علمی خداوند متعال دانست و تصریح کرد: بارانی که به واسطه «سحاب ثقال» ایجاد می شود میکروب کش بوده و این یکی از نشانه های عظمت خداوند است.

این مفسر قرآن با بیان اینکه «رعد و برق» خداوند متعال را تسبیح کرده و حمد و ثنای الهی را به جا می آورد، عنوان کرد: مطابق عبارت «و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته» از آیه ۱۳ سوره رعد همچنانکه ملائکه با خشیت و ترس خداوند را تبیح می کنند رعد و برق نیز حمد و ثنای الهی انجام می دهند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه از نظر قرآن کریم تمام موجودات مشغول تسبیح خداوند و حمد و ثنای الهی هستند، افزود: مطابق آیات قرآن معتقد هستیم تمام موجودات درک و شعور داشته و تسبیح خداوند را بجا می آورند.

وی به موضوع تسبیح موجودات با زبان «قال» و «حال» اشاره کرد و گفت: مطابق نظر برخی مفسرین تمام موجودات با زبان «قال» و زبان خاص خود خداوند را تسبیح می کنند و برخی دیگر از مفسران معتقدند برجی جمادات با زبان «حال» خداوند را تسبیح می کنند.