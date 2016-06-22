خروج نماد صنعت استان بوشهر از رکود/ ایجاد ۵۰۰۰ شغل در «صدرا»

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روزگاری کلمه شرکت در هر جای استان بوشهر یادآور شرکت صدرا بود و در دورانی که تعداد اشتغال مردم استان بوشهر در مشاغل صنعتی بسیار کم بود، صدرا برای خود نامی در سطح کشور داشت و به عنوان یک برند معتبر شناخته می شود.

انجام فعالیت‌های مرتبط با بنادر و دریانوردی از قبیل ساخت و تعمیر و نوسازی کشتی‌ها و شناورهای مختلف، ساخت اسکله، ساخت سکوهای نفتی و گازی، ارائه خدمات بندری و . . . از جمله خدمات این شرکت بود که نقش مهمی نیز در اشتغال استان بوشهر داشت.

دوران رونق صدرا به پایان رسید و در مراحل مختلفی شاهد تعدیل نیرو در این شرکت بودیم و افراد زیادی که سال‌های سال در این شرکت فعالیت داشتند، کم کم از این آن جدا شدند و به دیگر مشاغل روی آوردند.

مشکلات مالکیتی و تغییرات مکرر در مدیریت مجموعه صدرا سبب شده بود که این شرکت دست به دست بچرخد و سوءمدیریت‌ها باعث ناتوانی این شرکت در ارائه خدمات مناسب و جذب مشتری و کسب درآمد و تامین حقوق کارکنان شده بود.

در سال‌های اخیر نیز علاوه بر اخراج تعداد زیادی از نیروهای این شرکت، شاهد رکود فعالیت‌های شرکت بودیم و اعتراض‌های دامنه‌دار کارکنان این شرکت که در بسیاری مواقع به خیابان‌های شهر نیز کشیده می‌شد، نوید غیرفعال شدن این شرکت را می‌داد.

مردم و مسئولان استان که این شرکت را به عنوان یکی از نمادهای صنعتی استان بوشهر می‌شناسند، خواستار تعیین تکلیف شرکت و بازگشت رونق به این شرکت بودند و در سال‌های اخیر مسئولان پیگیری‌های زیادی از طریق دولت برای حل مشکلات صدرا داشتند.

به منظور رفع مشکلات و تلاش برای رونق فعالیت‌ها در شرکت صدرا عصرسه‌شنبه نشستی در استانداری بوشهر با حضور استاندار و معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم در شرکت صدرا برگزار شد.

رونق به صدرا برمی‌گردد/ لزوم استفاده از متخصصان بوشهری

استاندار بوشهر از تلاش ویژه برای برگرداندن رونق مجدد به شرکت صدرا خبر داد و اضافه کرد: خود را در زمینه ایجاد رونق در صدرا مسئول می‌دانیم و در صورتی که این شرکت فعال نشود، سرمایه ملی هدر رفته است.

مصطفی سالاری از تلاش برای رفع مشکلات شرکت صدرا خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است و یکی از اقدامات عملی در زمینه تحقق شعار امسال بازگرداندن رونق به شرکت صدرا است.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های شرکت صدرا در سال‌های اخیر، اضافه کرد: رونق بخشیدن به این مجموعه و ایجاد اشتغال پایدار در صدرا یکی از مهمترین اولویت‌های مجموعه مدیریتی استان بوشهر است.

سالاری با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای متخصص بوشهری در شرکت صدرا، بیان کرد: انتظار می‌رود دفتر ستاد صدرا از تهران به بوشهر منتقل شده و حساب‌های این شرکت نیز در بانک‌های استان فعال شود و بانک‌ها نیز همکاری لازم را با این شرکت خواهند داشت.

ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی جدید

استاندار بوشهر با اشاره به رفع مشکلات مالکیتی شرکت صدرا، گفت: سردار دهقانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم در شرکت صدرا در این مدت توانسته این مجموعه را توسعه داده و به سمت پیشرفت حرکت کنند.

سالاری با اشاره به همکاری و مساعدت دستگاه‌های مختلف استان بوشهر برای رفع مشکلات و تامین نیازهای شرکت صدرا، افزود: ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی جدید در این شرکت از دستاوردهای مهم در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: انتظار مجموعه مدیریتی استان این است که با اجرای پروژه‌های جدید و انجام بازاریابی مناسب دو هزار نفر نیروی جدید نیز تا پایان سال جاری در این شرکت جذب و مشغول به کار شوند.

استاندار بوشهر از تلاش برای رفع همه موانع فعالیت و تولید در این شرکت خبر داد و گفت: تاکنون شاهد همکاری خوبی از سوی تامین اجتماعی، مالیات، گمرک، منطقه ویژه و دیگر نهادهای مربوطه بوده‌ایم و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه داشته باشد.

رفع مشکلات سال‌های اخیر در صدرا

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم در شرکت صدرا نیز به سابقه فعالیت شرکت صدرا در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت ۴۷ سال سابقه فعالیت در استان بوشهر دارد و یک برند بزرگ و مهم در کشور به شمار می‌رود.

سردار محمدرحیم دهقانی به مشکلات سال‌های اخیر شرکت صدرا اشاره کرد و ادامه داد: استاندار و مسئولان استان بوشهر همکاری بسیار خوبی با مجموعه شرکت صدرا داشته‌اند و شاهد رونق بخشی فعالیت شرکت صدرا در سال جاری هستیم.

وی با اشاره به اینکه مشکلات بانکی و بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها، مشکلات بیمه، مالیات و گمرک و مشکلات مالکیتی از مهمترین مشکلات شرکت صدرا بوده است، افزود: با همکاری مسئولان استان شاهد رفع این مشکلات هستیم و رونق به این شرکت بازگشته است.

رفع مشکلات بیمه و مالیات و گمرک

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم در شرکت صدرا افزود: در حالی که این شرکت دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت، با هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم روبرو شد و مابقی نیز با بانک‌ها تسویه می‌شود.

وی همچنین با تقدیر از مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر برای رفع مشکلات بیمه‌ای شرکت صدرا، اضافه کرد: به نتایج خوبی نیز در زمینه رفع مشکلات مالیات و مشکلات گمرک و بندر دست یافته‌ایم.

دهقانی با اشاره به پرداخت کامل حقوق و سنوات و عیدی و معوقات کارکنان این شرکت تا فرودین‌ماه امسال، بیان کرد: در سه ماه اخیر ۷۰۰ شغل جدید در این شرکت اضافه شده است و ۵۰۰ شغل جدید نیز در تابستان امسال ایجاد خواهد شد.

ایجاد ۵۰۰۰ شغل در صدرا

وی افزود: کارکنان صدرا در هفتم فرودین‌ماه امسال ۴۰۰ نفر بودند که هم‌اکنون به هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است و تا تابستان نیز با حضور نیروهای جدید به هزار و ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم در شرکت صدرا با اشاره به اینکه با فعال شدن پروژه‌ها کارکنان صدرا به پنج هزار نفر خواهد رسید، گفت: این شرکت برای اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه سکوسازی، کشتی‌سازی و سازه‌های عظیم دریایی اسب خود را زین کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از ظرفیت صدرا در حال حاضر خالی است، افزود: مسئولان استان بوشهر توجه ویژه‌ای به رونق این شرکت دارند و امیدواریم با همکاری دو طرف شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.