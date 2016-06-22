به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه تامین منابع آبی با مشکلات زیادی روبرو است و علت اصلی موضوع این است که تنها ۱۰ درصد از آب مصرفی در استان تامین میشود.
وی از تلاش برای مدیریت صحیح آب در استان خبر داد و اضافه کرد: تلاش داریم تا شرایط ناپیدار آبی در استان را به یک شرایط قابل اتکا تبدیل کنیم و شرایطی را فراهم سازیم که در شرایط سالهای کمبارش هم کمترین تاثیر را در میزان تامین آب در استان داشته باشیم.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: طی دو سال اخیر توجه ویژه و جدی به موضوع آب در استان بوشهر داشتهایم و در این راستا کارهای خوبی صورت گرفته است که اطلاعرسانی در این زمینه کم صورت گرفته است.
اختصاص اعتبار مناسب به بخش آب
وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر ۳۵۸ میلیارد تومان به بخش آب استان بوشهر اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: هر چند میزان تخصیص اعتبارها کمتر بوده است ولی این میزان اختصاص بیانگر توجه ویژه به موضوع آب است و تلاش داریم که در سال ۹۵ نیز این شرایط فراهم شود.
باستی افزود: قابل توجه است که در زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی و همچنین توسعه بیمارستانها، خانههای بهداشت، مراکز سلامت و زیرساختهای مربوط به این بخش نیز کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
۶۰۰۰ تومان برای خرید هر مترمکعب آب
وی با اشاره به اینکه قیمت آب تولیدی آبشیرنکنهای بوشهر ۱۵ برابر فروش آن است، ادامه داد: دولت هر مترمکعب آب را به قیمت شش هزار تومان از آبشیرینکنها خریداری میکند و تا ۱۵ سال هم باید این خرید به صورت تضمینی انجام شود ولی قیمتی که آب به مشترکین ارائه میشود به طور متوسط ۴۰۰ تومان است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: با وجود این هزینههای گزافی که برای تامین آب وجود دارد، از همه ظرفیتها برای توسعه زیرساختهای شیرینسازی آب استفاده خواهیم کرد تا شاهد تامین آب پایدار در استان باشیم.
هدررفت ۴۰ درصد آب
وی در ارتباط با میزان هدررفت آب در سطح استان بوشهر نیز گفت: بین ۳۸ تا ۴۰ درصد هدررفت آب در استان وجود دارد که بخشی مربوط به فرسودگی خطوط است و بخشی نیز مربوط به انشعابات غیرمجاز است.
باستی در ادامه با اشاره به عمر ۴۰ ساله خطوط انتقال و توزیع آب بوشهر، اظهار کرد: برای بازسازی و نوسازی شبکه آبرسانی بوشهر به بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هزینه بسیار زیادی است.
وی با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر آب ندارند و این آب باید تامین شود، افزود: از همه ظرفیتهای قابل پیشبینی و قابل تصور برای افزایش هم آب استان استفاده میکنیم و حتی اگر چند لیتر اضافه شود.
چانهزنی با وزارت نیرو برای تامین آب
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: طی دو سال اخیر فشار بسیار زیادی را به وزارت نیرو برای افزایش سهم استان از آب آوردهایم و رایزنی و چانهزنی و گاها دعواهای زیادی را در این زمینه داشتهایم و از حق استان دفاع میکنیم.
وی ادامه داد: تلاش داریم تا آن چیزی که حق استان بوشهر است را به دست بیاوریم و این وظیفه و رسالت ما است و تمام اعتباراتی که میتوانسته در اختیار استان قرار بگیرد را برای جذب آن رایزنی و چانهزنی کردهایم.
وضعیت تکمیل آبشیرینکنهای استان
باستی با اشاره به اینکه آبشیرینکن ۱۰ هزار مترمکعبی کنگان وارد مدار تولید شده است، خاطرنشان کرد: آبشیرینکن بوشهر هم قرار بود اردیبهشتماه افتتاح شود که محقق نشد و با یک سری مشکلات در زمینه اجرا روبرو شده است.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی آبشیرینکن بوشهر بهصورت شبانهروزی در حال انجام است، گفت: در حال حفر یک تونل به طول ۲۰۰ متر در زیر دریا هستیم که شرایط را به گونهای فراهم میکند که در زمان بیشترین میزان فرورفتگی آب دریا هم این آبشیرینکن به آب متصل است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: تلاش ما این است که تا پایان شهریورماه این تاسیسات تکمیل شود و امیدواریم با تلاش دستاندرکاران بتوانیم زودتر این پروژه را تکمیل کنیم.
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