بستر سازی لازم برای جذب و مشارکت بخش خصوصی در ملارد فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی فرماندار ملارد، شامگاه سه شنبه در جمع مسئولن این شهرستان اظهار داشت:دشمن در طول سالیان اخیر برای مقابله با نظام توطئه ها و دسیسه های بسیاری را در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی تعریف، طراحی و عملیاتی کرده که با هوشمندی و درایت رهبری معظم انقلاب و حضور همیشه در صحنه مردم شریف ایران دفع و خنثی شده است.

وی افزود:بدون تردید شکاف میان مردم و حاکمیت خواسته و هدف اصلی دشمن است و باید تلاش کرد تا معاندان نظام به اهداف شوم خود در این خصوص دست پیدا نکنند.

فرماندار ملارد عنوان کرد:اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهایی است که مصونیت لازم را در مقابل تحرکات شوم دشمن در فازهای اقتصادی علیه نظام و مردم ایران ایجاد خواهد کرد.

خطیبی گفت:سیاست های اقتصاد مقاومتی به کرات از سوی مقام معظم رهبری تبیین و واکاوی شده و باید با توجهی ویژه و نگاهی همه جانبه، تمامی ابعاد این سیاست جامع پیگیری و اجرایی شود.

وی افزود:تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی اصلی حائز اهمیت در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود اما این تمامی واقعیت ها والزامات این نقشه جامع و راهبردی نیست و باید با نگاهی دقیق و عمیق تمامی زوایای این استراتژی اقتصادی راهبردی را مد نظر قرار داد.

فرماندار ملارد گفت:یکی از توفیقات گاندی به عنوان چهره ای که در مقابل استعمار ایستادگی کرد، به فرهنگ مقاومت و توصیه به مصرف کالای داخلی در هند باز می گردد.

خطیبی گفت:بدون تردید تأمین منویات مقام معظم رهبری و پیگیری مجدانه سیاست های ابلاغ شده از سوی معظم له و اجرای دقیق برنامه های دولت می تواند بسیاری از موانع پیش رو در مقابل کشور، ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همچون گذشته هموار سازد.

وی یادآور شد:بستر سازی برای جذب و مشارکت بخش خصوصی، نگاهی ویژه به عنصر تحقیقات، پژو هش و دانش، همگرایی و هم افزایی سازنده، تقویت و توسعه فرهنگ کار، رفع موانع موجود در مسیر اشتغال و تولید از مولفه های حائز اهمیتی است که در حصول موفقیت های هرچه بیشتر اقتصادی موثر و سازنده خواهد بود.