به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در ارتباط با سوالی در مورد قطع سهمیه آب استان بوشهر از استان فارس، اظهار داشت: نظام برنامهریزی آب تابع مرز سیاسی و جغرافیایی نیست و شاهد انتقال آب از دیگر استانها به بوشهر هستیم.
وی با اشاره به اینکه اولویتبندی تخصیص منابع آبی به ترتیب شامل شرب، محیط زیست، صنعت و کشاورزی میشود، ادامه داد: استان بوشهر دارای سابقه طولانی در برداشت آب در منطقه بوده است و کسی نمیتواند حقابه این استان را نادیده بگیرد.
مدیرعامل آب منطقهای بوشهر اضافه کرد: تخصیص آب شرب و کشاورزی و صنعت استان بوشهر از محل حوزههای مشترک استان فارس تصویب شده است و این ابلاغ لازمالاجرا است و کسی نمیتواند مانع استفاده استان بوشهر از این منابع شود.
وی با اشاره به اینکه هماهنگیها خوبی بین استان بوشهر و فارس برای تامین آب وجود دارد، خاطرنشان کرد: نشستهای متعددی نیز برای تعامل بین مسئولان دو استان در زمینه تامین آب برگزار شده است.
کاهش میزان آبدهی منابع تامین آب در فارس
رجایی با اشاره به کاهش میزان آبدهی منابع تامین آب در فارس، بیان کرد: چشمه ساسان در کازرون یکی از مهمترین منابع تامین آب استان بوشهر بود که حجم آبدهی آن از ۱۲ مترمکعب در ثانیه به ۳۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه آبدهی به باغات شهرستان کازرون نیز بر اثر این کاهش آبدهی با مشکلاتی روبرو شده است، افزود: در حال رایزنی هستیم که از سهم استان فارس نیز بخش بیشتری بگیریم تا استان بوشهر در زمینه تامین آب مشکلی نداشته باشیم.
مانعی برای تخصیص آب از فارس به بوشهر وجود ندارد
مدیرعامل آب منطقهای بوشهر با بیان اینکه هیچ مانعی برای تخصیص آب از فارس به استان بوشهر نداریم، ادامه داد: چشمه خشکیده است و آب چاهها کم شده است و تلاش داریم که تولید آب از چاهها را افزایش دهیم.
وی با اشاره به اینکه نگرانی از بابت تخصیص آب از استان فارس نداریم، اضافه کرد: نگران کاهش مجدد آبدهی رودخانه و چشمه و چاهها هستیم که ممکن است شرایط تامین آب را با مشکلات بیشتری روبرو کند.
انباشتی از کمبود آب زیرزمینی داریم
رجایی با اشاره به اینکه در استان بوشهر به مدت یک دهه با خشکسالی روبرو بودهایم، بیان کرد: در این سالها آن میزان آبی که باید به چشمههای زیرزمینی تزریق شود، نشده است و بدهکار سفرههای اب زیرزمینی هستیم و انباشتی از کمبود آب زیرزمینی داریم که این مشکلات در درازمدت هم جبران نمی شود.
وی با بیان اینکه دیگر شاهد تکرار دورههای پرآبی نخواهیم بود، یادآور شد: جمعیت نیز به حدی افزایش یافته است که آب موجود پاسخگوی نیازها نیست. باید طبیعت را مدیریت کنیم.
وضعیت احداث پتروشیمی دشتستان
مدیرعامل آب منطقهای بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد احداث پتروشیمی دشتستان در این شرایط بیآبی گفت: تاکید بر این است که صنایعی که دارای مصرف بالای آب هستند در کنار سواحل ایجاد شوند و اعتقاد داریم که این صنایع نباید در فاصله زیاد با ساحل ایجاد شوند.
وی با اشاره به اینکه احداث این پتروشیمی از نظر ما در نوار ساحلی بلامانع است، اضافه کرد: جانمایی قطعی هنوز انجام نشده است و پیشنهاد ما این بوده که در جایی احداث شود که امکان برداشت آب از دریا وجود داشته باشد.
رجایی با اشاره به اینکه برداشت آب برای پتروشیمی از خط لوله، چاه و رودخانه میسر نیست، تصریح کرد: در دریا نیز باید برداشت آب برای صنعت به صورت کنترل شده باشد زیرا در دریا نیز محدودیتهایی وجود دارد.
انسداد چاههای غیرمجاز استان
وی با اشاره به اینکه میزان برداشت آب کشاورزی در استان بوشهر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است، اظهار داشت: ۳۵۰ میلیون مترمکعب از آبهای سطحی و ۴۵۰ میلیون مترمکعب از ابهای زیرزمینی استفاده میشود.
مدیرعامل آب منطقهای بوشهر تاکید کرد: این روند باید برعکس شود و ۶۰ درصد اب از منابع سطحی برداشت شود و ۴۰ درصد تامین آب مربوط به منابع زیرزمینی باشد.
وی از توسعه سدها در استان خبر داد و افزود: به منظور ساخت سد دالکی از همه روشهای تامین اعتبار استفاده میکنیم.
رجایی از انسداد چاههای غیرمجاز خبر داد و افزود: ۱۳ هزار و ۲۰۰ چاه کشاورزی در استان بوشهر وجود دارد که هشت هزار چاه مجاز است و پنج هزار و ۵۰۰ چاه غیر مجاز است که ۸۰۰ چاه غیرمجاز مربوط به بعد از سال ۸۵ است که بیشترین تعداد چاههای غیرمجاز در دشتستان، تنگستان، جم، دیر و دشتی است.
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