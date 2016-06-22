به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله طاهریان‌پور صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: گام های بسیار مهمی در راستای رفع مشکلات کم‌آبی در روستاهای استان بوشهر برداشته شده است و از همه ظرفیت‌ها برای تامین آب روستاها استفاده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آب روستاهای استان بوشهر توسط خط کوثر به میزان ۴۰ درصد، خط کازرون به میزان ۴۰ درصد و چاه‌های موجود در استان به میزان ۲۰ درصد تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر بیان کرد: کمبودی در تخصیص آب ایجاد نشده است و موضوعی که باعث کمبود و تنش و بحران آب شده است، افزایش مصرف مردم است.

وی از افزایش دو برابری اعتبارات بخش آب روستایی استان بوشهر در سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن اشاره کرد و افزود: سال ۹۳ حدود ۳۵ میلیارد تومان تخصیص در این بخش داشتیم و سال ۹۴ نیز میزان نقدینگی بخش آب روستایی به ۴۴ میلیارد تومان رسید.

طاهریان‌پور از نوسازی خط آبرسانی ۴۰ روستای استان بوشهر به طول حدود ۹۵ کیلومتر خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌های مهم ما در استان، آبرسانی به شهرستان جم است که با اعتبار ۱۶۸ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی از رفع مشکل آب در یکی از مشکل‌دارترین نقاط استان خبر داد و گفت: از طریق سد تنگ ارم آب مورد نیاز شهر و روستاهای بخش تنگ ارم تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر از احداث ۱۱ مجتمع آبرسانی روستایی در استان بوشهر خبر داد و افزود: تلاش داریم که سه مجتمع در سال جاری و مابقی در سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.