مراسم تجلیل از قهرمانان بسکتبال با ویلچر قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که سه‌شنبه شب در تالارکوثر قم برگزار شد ورزشکاران بسکتبال با ویلچر باشگاه ایثار قم که قهرمان لیگ دسته دوم کشور شده بودند مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، حسن عابدی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، حجت‌الاسلام علی اکبر فصیحی مشاور و رئیس دفتر دکتر علی لاریجانی در قم حضور داشتند.

در این نشست صمیمی، علی خوشرفتار مدیر عامل باشگاه ایثار قم اظهار داشت: باشگاه ایثار قم توانسته است در ۲ سال اخیر قهرمان سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور شود و سال گذشته در ۲ جام با ۲ تیم شرکت کرد و در هر ۲ مسابقات، موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

وی افزود: موفقیت‌های باشگاه ایثار در سایه حمایت مسئولان استانی و تک تک اعضای باشگاه ایثار ماهان تندیس به دست آمده است و کار گروهی و صادقانه با وجود تمامی مشکلات موجود ایثار را به سر منزل افتخار رسانده است.

سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با ابراز خوشحالی از حضور در جمع معلولان ورزشکار عنوان کرد: باشگاه ایثار یکی از باشگاه‌های موفق و پر افتخار ورزش استان قم است و امیدواریم موفقیت‌های این باشگاه در سال پیش رو نیز ادامه پیدا کند.

وی گفت: موفقیت تیم‌های ورزشی استان قم در عرصه کشوری سبب افتخار همه ما در مجموعه استان است و مسئولان استانی در حد توان و شرایط موجود تلاش خود را برای موفقیت ورزش استان به کار می‌بندند.

در این مراسم از بازیکنان، مربیان و سایر اعضای باشگاه ایثار ماهان تندیس قم با اهدای هدایایی تقدیر شد.