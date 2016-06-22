مرحله نخست داوری جشنواره ملی مشاعره رضوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، فریما بوشهری افزود: از ٣٤٠ نفر شرکت کننده به صورت تلفنی مورد داوری قرار می گیرند و افرادی که بالاترین امتیاز در بین شرکت کنندگان را کسب کنند به بخش اصلی جشنواره راه پیدا خواهند کرد.

مسئول نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در استان خاطرنشان کرد: داوری بخش نخست توسط علی هوشمند و مرضیه معصومی در بخش ملی و در بخش دانش آموزی نیز داوری توسط مرضیه مزارعی زاده صورت می گیرد.

بوشهری با بیان اینکه ثبت نام در این جشنواره تا ١٥ تیرماه تمدید شده است، بیان داشت: با توجه به تمدید ثبت نام تا ١٥ تیرماه، داوری مرحله اول که به صورت تلفنی و انفرادی صورت می گیرد مغایرتی با زمان این داوری نخواهد داشت و تا ساعات پایانی روز ١٥ تیرماه متقاضیان همزمان با ثبت نام می توانند در این جشنواره به صورت انفرادی مورد داوری قرار گیرند.

مسئول نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) و مدیر اجرائی جشنواره مشاعره رضوی در استان اضافه کرد: داوری تا ١٥ تیرماه ادامه داشته و اسامی راه یافتگان روز ٢٥ تیرماه جاری از طریق همین پورتال اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی مشاعره رضوی از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که ٢٠ تیرماه جاری همزمان با دهه کرامت در استان بوشهر برگزار می‌شود.