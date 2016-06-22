تیم ملی فوتبال آرژانتین به فینال رسید/«لیونل مسی» رکورددار گلزنی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین امروز چهارشنبه موفق شد در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا آمه ریکا با نتیجه ۴ بر صفر از سد آمریکا بگذرد.

در این دیدار که در ورزشگاه «ان آر جی» هیوستون و در حضور بیش از ۷۰ هزار تماشاگر برگزار شد «ازکویل لاوتزی» در دقیقه سوم بازی دروازه تیم میزبان را باز کرد. در دقیقه ۳۲ «لیونل مسی» گل دوم آرژانتین را از روی ضربه کاشته وارد دروازه آمریکا کرد.

مسی با این گل تعداد گل های خود در تیم ملی آرژانتین را به عدد ۵۵ رساند و با یک گل بالاتر از «گابریل باتیستوتا» رکورددار گلزنی در آلبی سلسته شد.

گل های سوم و چهارم آرژانتین در این دیدار را «گونزالو هیگواین» در دقایق ۵۰ و ۸۶ به ثمر رساند.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتها بامداد فردا بین تیم های شیلی و کلمبیا برگزار خواهد شد. چنانچه شیلی در این بازی برنده شود فینال دوره قبل تکرار خواهد شد.

آرژانتین در آن دیدار در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر یک بازی را باخت.