مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن کریم در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی سه شنبه شب در مراسم افتتاح این مدرسه که در محل حسینیه امام رضا(ع) بیرجند بود، اظهارکرد: حسینه امام رضا (ع) بیرجند در گذشته مدرسه شوکتیه بوده که بعد از دارالفنون دومین مدرسه نوین کشور بود.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی با اشاره به اینکه این مدرسه در گذشته وقف بر حسینه شده است، گفت: این بنا بیش از ۱۱۰ سال قدمت دارد.

وی به هزینه کرد ۴ میلیارد ریال برای مرمت این بنای تاریخی اشاره کرد و افزود: علاقه و ارادات و استقبال پرشور مردم استان خراسان جنوبی موجب شد تا مدرسه شبانه روزی قرآن را در محل این حسینیه راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه این مرکز برای آموزش حفظ قرآن کریم ویژه برداران فعال است، گفت: این آمادگی را داریم تا مدرسه حفظ قرآن خواهران را نیز در حسینیه نواب بیرجند راه اندازی کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به تربیت ۳۲۰ مربی در استان طی چهار سال گذشته اظهارکرد: ۲۰۰ کلاس حفظ قرآن توسط این مربیان در استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته خراسان جنوبی ۱۲ هزار و ۵۳۰ نفر سهمیه جذب برای کلاس های قرآنی داشته است، گفت: استقبال مردم استان بیش از سهیمه تعیین شده بوده و ۱۴ هزار و ۲۴۷ نفر در کلاس های حفظ قران شرکت کرده اند.

به گفته وی از این تعداد ۵۲ درصد در مسابقات کتبی قرآن نیز شرکت کرده اند.