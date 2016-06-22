به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان زنجان، افزود: برنامههای خوبی برای سرمایهگذاری خارجی در استان فراهمشده است.
وی اظهار کرد: با مکاتبات انجامشده سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای استان فراهمشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از فراهم بودن زمینه در شهرکهای صنعتی برای ریلگذاری خبر داد و گفت: شهرک صنعتی اشراق از زیرساختهای مناسبی برای اتصال به شبکه ریلی برخوردار است.
فغفوری با اشاره به خرید تجهیزات ریلگذاری در شهرکهای صنعتی توسط راهآهن، افزود: اگر اعتبار موردنظر برای ریلگذاری در شهرکهای صنعتی استان زنجان فراهم نشود، تجهیزات موردنظر به دیگر استانها واگذار خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه ۲۸۰ واحد برای دریافت تسهیلات به بانکها ثبتنام کردهاند، تصریح کرد: پرونده واحدهای تولیدی ثبتنام کننده در مراحل مختلف بررسی قرار دارد و ۱۱۹ واحد از این مجموع در کمیته بررسی میشود، ۱۲۰ واحد در کمیته استانی در دست ارزیابی است و درنهایت تعدادی هم به شبکههای بانکی معرفیشدهاند.
فغفوری افزود: طی این مدت حدود سهچهارم سهمیه پیشبینیشده برای ارائه تسهیلات به استان زنجان ثبتنام انجامشده است که معادل ۴۴۳ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: اعتبارات با توجه به درصد جمعیتی استان زنجان تخصیصیافته و این استان در تخصیص اعتبارات بانکی برای خروج واحدهای تجاری از رکود جزو ۱۱ استان برتر کشور است.
فغفوری تصریح کرد: صنعت و معدن مهمترین بخش ایجاد اشتغال است، بنابراین باید برای رفع مشکلات به این حوزه توجه شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به رتبه ۱۲ معدنی و رتبه ۱۵ صنعتی این استان در سطح کشور ، افزود: درمجموع رتبه صنعتی و معدنی زنجان ۱۴ است که در تلاش برای بهبود این رتبه هستیم.
فغفوری افزود: در شرایط فعلی یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۴۰ واحد فعال و ۳۶۰ واحد غیرفعال و تعطیل است.
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