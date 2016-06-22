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۲ تیر ۱۳۹۵، ۸:۵۸

یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در مدارس قرآنی کشور ثبت نام کردند

یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در مدارس قرآنی کشور ثبت نام کردند

بیرجند - مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از ثبت نام یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در مدارس قرآنی کشور طی چهار سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شعبانی سه شنبه شب در مراسم افتتاح مدرسه شبانه روزی قرآن کریم در بیرجند اظهار کرد: قرآن معجزه ای برای تمام دوران ها بوده و وجود قرآن یکی از افتخارات مسلمانان است.

 وی با اشاره به برگزاری ۱۶۵ دوره تربیت مربی قرآن در قم طی چهار سال گذشته بیان داشت: افرادی که حداقل حافظ پنج جزء قرآن کریم هستند می‌توانند در کلاس‌ها ی تربیت مربی شرکت کنند.

شعبانی به راه اندازی مرکز مجازی حفظ قرآن در استان اشاره کرد و افزود: اولین مرکز حفظ مجازی قرآن کریم در سال ۹۱ در شهر مقدس قم راه‌اندازی شد.

 وی از شرکت ۲۸ هزار نفر در مرکز مجازی حفظ قرآن در قم خبر داد و افزود: تا کنون دروه های مجازی در استان های قم، تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی و کرمانشاه برگزار شده است.

 دیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به حضور  ۴۰۰ هزار نفر طی اسفندماه ۹۴ در آزمون قرآنی بیان کرد: سازمان اوقاف تربیت یک میلیون حافظ قرآن ظرف ۴ سال را متعهد شد که یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در مدارس حفظ ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 3692397

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