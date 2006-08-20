شاهين شايان آراني در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت: به دليل افت بازار و كاهش قيمت سهان شركت ها به طور طبيعي شركت هاي سرمايه گذاري كه سبد دارايي ، ارزش و سود آنها از بورس نشات مي گيرد بايد ارزش آنها افت مي كرد . در اين ميان افت قيمت بعضي از آنها بيشتر از انتظار بازار بود كه به دليل ضعف مديريت بوده است كه نتوانسته اين شوك را كنترل كرده و تاثيرات بازار را كاهش دهد .

وي گفت : مثلا اگر شاخص كل 20 درصد افت كرد و ارزش سهام يك شركت سرمايه گذاري 40 درصد كاهش يافت اين به دليل ضعف مديريت شركت بوده و اگر شاخص كل 20 درصد افت داشته و ارزش سهام يك شركت سرمايه گذاري 10 درصد افت كرده ، اين مسئله به دليل عملكرد خوب مديريت بوده كه توانسته تاثيرات بازار را كاهش دهد .

كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با توجه به ابلاغيه بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبري موج خصوصي سازي حاكم شده و بايد تفكر مديريت خصوصي و نحوه مديريت كردن خصوصي در شركت هاي سرمايه گذاري حاكم شود، زيرا اين شركت ها پتانسيل رشد را دارند .

وي ادامه داد: اكثر شركت هاي سرمايه گذاري در بورس در مالكيت دولت ويا نهاد هاي دولتي قرار داشته و مديريت آنها فعل و انفعالات بخش خصوصي را ندارد و مديران اين شركت ها از پست دولتي ويا شبه دولتي آمده كه جوابگوي نياز هاي فعلي نيست .

شايان آراني گفت: با توجه به اين كه بيشتر شركت هاي سرمايه گذاري دارايي هاي با ارزشي دارند اگر تفكر خصوصي و كاملا غير سياسي بر آنها حاكم شود مي توانند با رشد خوبي همراه شوند .

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر وقتي مديران دولتي تغيير مي كنند مديريت شركت هاي سرمايه گذاري نيز دستخوش تغيير مي شود و ثبات رويه لازم را ندارند و در نتيجه نمي توان وضعيت خوبي براي شركت هاي سرمايه گذاري پيش بيني كرد.

شايان آراني گفت : بسياري از شركت هاي سرمايه گذاري به دليل وابستگي به نهاد هاي دولتي ، به صورت تكليفي سهام شركت هايي را به منظور حمايت از بازار خريداري كرده اند كه ارزش نداشته و در نتيجه با مشكل مواجه شده اند كه اين هزينه دولتي بودن و سياسي بودن است.