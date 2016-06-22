طرح ویژه مقابله با دارو و لوازم آرایشی قاچاق آغازشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: یکی از معضلات پیش رو در حوزه قاچاق دارو و لوازم آرایشی است بگونه ای که در حال حاضر دارو ها و لوازم آرایشی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می شوند بعنوان یک خطر جدی برای سلامت جامعه می باشد.

سید مرتضی مدنی فدکی افزود : در حال حاضر از جهت واردات و مصرف لوازم آرایشی دومین کشور در خاورمیانه و هفتمین کشور در جهان هستیم و حجم زیادی از این واردات قاچاق است و سوال اینجاست که این حجم داروی قاچاق و لوازم آرایشی چگونه وارد کشور می شود و در برخی داروخانه ها و سایر مراکز عرضه نیز اینگونه کالاهای قاچاق قابل مشاهده است که دلیل آن عمدتاً می تواند عدم آگاهی و سودجویی برخی افراد باشد

وی ادامه داد : یکی دیگر از مشکلات وجود برخی عطاری ها است که بجای فروش گیاهان دارویی اقدام به عرضه و فروش داروی های گیاهی غیر مجاز و قاچاق می کند که این واحد های صنفی فاقد مجوز برای این گونه فعالیتها هستند و انتظار میرود ادارات متولی بر این قضیه و شناسایی متخلفین نگاه ویژه داشته باشند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار داشت : دو مکان عمده که اقدام به عرضه داروهای قاچاق و لوازم آرایشی قاچاق می کنند باشگاه های بدنسازی و آرایشگاه های زنانه هستند که برخورد با متصدیان آرایشگاه های متخلف را در دستور کار قرار داده ایم و به زودی در حوزه باشگاه های ورزشی نیز ورود خواهیم کرد حال اینکه وظیفه اصلی نظارت بر این مراکز با دانشگاه علوم پزشکی، اصناف، بهداشت، اماکن و سایر دستگاه های مرتبط است.

وی افزود: برای پیشگیری و کاهش قاچاق دارو و لوازم آرایشی نیاز به هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های متولی خصوصاً دستگاه های نظارتی است البته بدون شک تعزیرات حکومتی نیز با صدور آراء در بازه زمانی کوتاه و بدون اغماض در حوزه خود نقش خود را ایفا خواهد نمود و همانند گذشته آمادگی همکاری با دستگاه های متولی حتی فراتر از وظیفه اصلی مان را داریم.

مدنی فدکی سلامت مردم را دغدغه اصلی تعزیرات حکومتی دانست و گفت : به هیچ عنوان در حوزه صلاحیتی خود اجازه نخواهیم داد هیچ شخص حقیقی و حقوقی با سلامت شهروندان بازی کند سخت ترین برخورد را با افرادی که بخواهند سلامت جامعه را به خطر بندازند آنهم برای برخی سود ها و منافع خاص را خواهیم داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان از اجرای طرح ویژه برخورد با داروها و لوازم آرایشی قاچاق از ابتدای تیرماه در سطح استان خبر داد و گفت : در اجرای این طرح با دستگاه های متولی همکاری خواهیم نمود . شهروندان نیز در صورت مشاهده دارو و یا لوازم آرایشی قاچاق در سطح مراکز عرضه می توانند گزارش خود را به سامانه ۵۰۰۰۵۱۵۰۱۰ ارسال کند.