جزئیات حادثه سقوط اتوبوس به دره/۱۹ فوتی و ۳۳ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی با اعلام اینکه یک دستگاه اتوبوس مسافربری ساعت یک و ۲۰ دقیقه بامداد چهارشنبه در محور نی ریز - سیرجان به ته دره سقوط می کند، گفت: در این حادثه ۳۳ نفر مصدوم می شوند و ۱۹ نفر جان خود را از دست می دهند.

وی با اعلام اینکه ۳۱ نفر از حادثه دیدگان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل می شوند، افزود: دو نفر از مصدومان نیز توسط عوامل هلال احمر به مراکز درمانی منتقل می شوند.

سلیمی اضافه کرد: ۱۶ نفر در صحنه حادثه فوت می کنند و ۳ نفر نیز در مرکز درمانی می میرند.

قائم مقام سازمان امداد و نجات، از حضور ۴ تیم در قالب ۱۵ نیروی عملیاتی در محل این حادثه خبر داد و گفت: این حادثه در کیلومتر ۱۷ محور نی ریز - سیرجان رخ داده است.