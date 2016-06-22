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۲ تیر ۱۳۹۵، ۸:۵۳

قائم مقام سازمان امداد و نجات تشریح کرد؛

جزئیات حادثه سقوط اتوبوس به دره/۱۹ فوتی و ۳۳ مصدوم

جزئیات حادثه سقوط اتوبوس به دره/۱۹ فوتی و ۳۳ مصدوم

قائم مقام سازمان امداد و نجات، جزئیات حادثه یک دستگاه اتوبوس به دره در محور نی ریز - سیرجان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی با اعلام اینکه یک دستگاه اتوبوس مسافربری ساعت یک و ۲۰ دقیقه بامداد چهارشنبه در محور نی ریز - سیرجان به ته دره سقوط می کند، گفت: در این حادثه ۳۳ نفر مصدوم می شوند و ۱۹ نفر جان خود را از دست می دهند.

وی با اعلام اینکه ۳۱ نفر از حادثه دیدگان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل می شوند، افزود: دو نفر از مصدومان نیز توسط عوامل هلال احمر به مراکز درمانی منتقل می شوند.

سلیمی اضافه کرد: ۱۶ نفر در صحنه حادثه فوت می کنند و ۳ نفر نیز در مرکز درمانی می میرند.

قائم مقام سازمان امداد و نجات، از حضور ۴ تیم در قالب ۱۵ نیروی عملیاتی در محل این حادثه خبر داد و گفت: این حادثه در کیلومتر ۱۷ محور نی ریز - سیرجان رخ داده است.

کد مطلب 3692412
حبیب احسنی پور

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