نشست مشترک سیف با وزیرکشور/ هشدار درباره فعالیت موسسات غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر حمایت از بنگاه های کوچک، گفت: شرایط سیاسی در کشور ما و پیوند آن با فضای کنونی اقتصادی اقتضا می کند در حوزه اقتصادی جهش داشته باشیم.

وزیر کشور افزود: سیر در مسیر جاری کنونی برای تحقق آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند کافی نیست بلکه باید در این مسیر جهش اقتصادی داشته باشیم. در برخی جاها باید جسارت، قدرت تصمیم گیری و تدبیر داشته باشیم و ریسک ها را بپذیریم البته باید با حداقل ریسک عمل کنیم.

رحمانی فضلی خطاب به بانک ها گفت: متوجه مشکلاتتان و به فکر حل آنها هستیم اما باید در چارچوب همین مقررات، اختیارات، امکانات و قوانین عمل کنیم. ما حاضریم به شما در اتخاذ تصمیمات کمک کنیم.

وزیر کشور افزود: باید در این شرایط کاری کنیم که از رکود اقتصادی فعلی خارج شویم. خدا را شاکریم که تورم تک رقمی شده اما آن را باید با خروج از رکود تعریف کنیم و میان دو طرف معامله تناسب برقرار کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: ماهانه خدمت ایشان و رئیس جمهور در این زمینه گزارش می دهم. رحمانی فضلی گفت: پیشنهاد کردیم تا کارگروه مشترکی تشکیل شود و بانک ها جلساتی را با استانداران داشته باشند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر این بود که حرف ها بر روی کاغذ نماند بنابراین اقتصاد مقاومتی در استان ها نباید بر زمین بماند.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست گفت: درک مشخص از مسئولیت ها در سال ۱۳۹۵ باید ایجاد شود و نظام بانکی باید از نظرات استان ها درباره اولویت تسهیلات آگاه باشند.

ولی الله سیف افزود: تمرکز ما بر تصمیم اخیر درباره بنگاه های کوچک و متوسط با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و با استفاده از همه امکانات است. وی تأکید کرد: بانک مرکزی مسئولت صیانت از سپرده های مردم را دارد و اجازه نمی دهد تصمیمات غیراصولی در این باره گرفته شود.

سیف با اشاره به اینکه اکنون بانک ها وضعیت نامناسبی دارند افزود: برای اصلاح این وضعیت که از بیرون بر آنها تحمیل شده است طرح جدی داریم تا بانک ها منطبق بر استانداردهای روز شوند و در شرایط پس از برجام بتوانند ارتباط بانکی متناسب با شأن اقتصاد کشورمان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه امسال تمرکز ما برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است گفت: سعی می کنیم با تخصیص حدود ۱۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی در سال جاری این بنگاه ها و خط تولید آنها را به حرکت در بیاوریم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد افزود: مسئولیت اصلی ما صیانت از سپرده های مردم است. وی ادامه داد: تصمیمات غلط و غیراصولی می تواند سپرده ها را در خطر قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر در جایی تسهیلات با حجم غیرمنطقی داده شد باید به ما منعکس شود تا پیگیری کنیم و این گزارش ها مبنایی برای نظارت دقیق تر ماست. سیف در بخش دیگری از سخنان خود درباره مؤسسات مالی غیرمجاز با اشاره به اینکه استانداری ها بیشترین نقش را در شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی داشتند افزود: آنها اجازه دادند در منطقه تحت مدیریتشان مؤسساتی شکل بگیرد که نظارتی بر آن نمی شود.

وی گفت: اگر استانداران به این موضوع توجه نکنند ممکن است این مؤسسات دوباره شکل بگیرند و رشد کنند و موجب بی ثباتی اقتصاد کشور شوند. سیف تأکید کرد: نباید اجازه داد این مؤسسات بدون نظارت شکل بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی نیز با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه باید رعایت شود افزود: کسی نمی تواند از این مصوبه عدول کند. وی با اشاره به اینکه تورم از ۴۰ درصد به دامنه تک رقمی رسیده ادامه داد: نرخ سود بانکی هم به ناچار باید کاهش یابد و این مسیر طبیعی نرخ سود بانکی و علامت بسیار مثبتی است.

سیف گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده امیدواریم اقتصاد هم به ثبات و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد مورد قبول نیست. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید صادرات را تسهیل کنیم افزود: ابزارهای بانک ها باید در جهت حمایت از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک باشد.