قبح اعتیاد در جامعه شکسته نشود /سطح آگاهی جوانان نیازمند ارتقاست

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر همایشی به همین منظور با حضور فیوضی فرماندار رامشیر، حمید عیدانی نیا دادستان رامشیر و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات آموزش و پرورش رامشیر برگزار شد.

فرماندار رامشیر در این همایش با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور و نقش آن در امر مبارزه با مواد مخدر وهمچنین سیاست استکبارستیزی ایران در منطقه اظهار کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در امر مبارزه با مواد مخدر پیشقدم بوده و خوشبختانه جوانان این مرز و بوم در میادین جهانی پیشرفت های چشمگیری داشته اند، استکبار جهانی برای جلوگیری از پیشرفت های ایران اسلامی و نسل جوان امروزی اقدام به ترغیب و تشویق جوانان به مصرف مواد مخدر کرده است.

سعید فیوضی در ادامه به واقعیت نگران کننده اعتیاد در بین دختران و زنان اشاره کرد و افزود: شادابی و نشاط جامعه در گرو داشتن مادران سالم و شاداب است ولی متاسفانه شاهد هستیم که قبح مصرف مواد در بین زنان و دختران شکسته شده و گرایش دختران جوان به مصرف مواد مخدر رو به افزایش است. این یک زنگ خطری برای جامعه به شمار می رود.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رامشیر در ادامه به نقش خانواده ها در امر آگاه سازی فرزندان خود به آثار و تبعات مصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بهترین راه در مسیر پیشگیری از اعتیاد، بالا بردن سطح آگاهی شهروندان به ویژه جوانان و حمایت های صحیح خانواده ها است.