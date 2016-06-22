حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، طی ساعات بعد از ظهر به دلیل وزش باد از سمت کویر میقان به طرف این شهر، به ۲۶۴ میکروگرم بر مترمکعب و هشت برابر حد مجاز افزایش پیدا کرد.

وی افزود: شاخص کیفیت هوای اراک طی ۲۴ساعت گذشته ۲۱۰ برآورد شد که بیانگر هوای بسیار ناسالم است و در طی روز جاری غلظت ذرات معلق کاهش یافته اما هنوز هم بیش از دوبرابر حد مجاز است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: امروز ششمین روز متوالی هوای ناسالم طی هفته جاری در اراک است و وضعیت ناسالم هوا برای تمامی گروه های حساس اعلام می شود.

ابراهیمی کارنامی افزود: منشا عمده ریزگردهایی که طی دو روز اخیر به استان وارد و سبب آلودگی شده، داخلی است و یکی از کانون های این ذرات معلق، کویر میقان است.

وی خاطرنشان ساخت: طبق تصمیم كارگروه بررسی وضعیت اضطراری آلودگی هوای اراک مقرر شده عملیات عمرانی شهرداری ها و راه و شهرسازی در شهرستان های اراك، ساوه، زرندیه، دلیجان و شازند و فعالیت تمامی معادن فلزی و غیرفلزی در سطح استان تا پایان هفته جاری متوقف شود.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی بیان داشت: براساس تصمیمات این جلسه همچنین فعالیت تمامی كارگاه ها و كارخانجات تولید شن و ماسه، آسفالت، آهك، گچ و آجرپزی در محدوده شهرستان های اراك و شازند تا پایان هفته جاری باید متوقف شود.