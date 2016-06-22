کاهش آمار طلاق در رفسنجان/۷۰ درصد جرائم ریشه در مواد مخدر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی پورمحمدی سه شنبه شب به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در شهرستان رفسنجان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن درصد ورودی پرونده ها را کاهش دادیم و هم اینکه رسیدگی به پرونده ها شتاب بیشتری داشته است یعنی تعداد پرونده های رسیدگی شده بیش از سال قبل از آن بوده است.

پورمحمدی بیان کرد: این مهم نتیجه تلاش همکاران ما در دادسرا و دادگاه بوده است که موجودی پرونده های اجرای احکام حقوقی و اجرای احکام کیفری را کاهش دادیم.

وی افزود: یکی از اهداف ما در سال جدید کاهش جمعیت کیفری و سلامت دستگاه قضایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش است.

این مقام قضائی با ابراز تاسف از اینکه ۳۰ درصد از جمعیت زندانیان استان کرمان جوانان بین ۱۹ تا ۳۲ سال هستند، یادآور شد: مطالعه زندگی جوانانی که در زندان هستند حکایت از خلا فرهنگی عمیق دارد. ریشه جرایم آنها اقتصادی و فرهنگی است حتی قائلیم که مسائل اقتصادی هم ریشه در فرهنگ دارد و اولویت نیز با مسائل فرهنگی است.

پورمحمدی افزود: در مقابله با ناهنجاری ها همه نگاهها متوجه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی است در حالی که ریشه قضایا جای دیگری است.

وی با بیان اینکه ما در قوه قضائیه با معلول برخورد می کنیم نه با علت، گفت: درمان قطعی در اولویت کوتاه مدت مسئله اقتصاد و در درازمدت مسئله فرهنگ است. توانایی حکومت در تأمین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده، رضایتمندی عمومی و امنیت عمومی را در بر دارد.

صرف سالانه سه هزار میلیارد تومان برای برخورد با مواد مخدر

در ادامه رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره ۱۰ جرم نخست استان کرمان و شهرستان رفسنجان، تصریح کرد: سرقتهای جزء، ضرب و جرح، تهدید، توهین به اشخاص، جرائم مربوط به مواد مخدر، تخریب، تصادفات، کلاهبرداری و خیانت در امانت ۱۰ جرم نخست استان و شهرستان به شمار می روند.

پورمحمدی با بیان اینکه هزار و ۹۰۰ عنوان جرم داریم، افزود: ۲۲ عنوان جرم حداکثر این جرائم را تشکیل می دهند و ۷۰ درصد از جرائم در ۱۳ استان کشور انجام می شود. از سویی ۷۰ درصد جرائم کشور ریشه در مواد مخدر دارد که ۴۵ درصد به صورت مستقیم و بقیه به صورت غیرمستقیم است.

رئیس دادگستری رفسنجان با بیان اینکه ۲۲ سازمان متولی پیشگیری از مواد مخدر هستند، تصریح کرد: سالانه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان هزینه برخورد با مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه ریشه ۸۵ درصد از جرائم غیرحقوقی است، افزود: در کشور ۴۵ میلیون کاربر اینترنتی داریم که بسیاری استفاده مفید از این فضا نمی کنند. استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره در کشور به ۷۰ درصد رسیده است که با ایجاد شبکه های تلویزیونی جدید ۱۰ درصد از تمایل مردم به ماهواره را کاهش داده است.

لزوم ساماندهی اتباع بیگانه در شهرستان رفسنجان

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: در شهرستان رفسنجان برخورد با چند جرم را در سال گذشته و سال جاری در اولویت قرار داده ایم که مواد مخدر، سرقت، مشروبات الکلی، تصرفات عدوانی(اعم از ملک اشخاص یا دولت) و برخورد با موتورسواران سنگین و ساماندهی اتباع بیگانه این موارد هستند.

پورمحمدی افزود: از مجموع ۲۰۰ هزار افاغنه در استان کرمان ۶۰ هزار نفر در شهرستان رفسنجان ساکن هستند که درصد قابل توجهی از آنان غیرمجاز هستند که نسبت آن به جمعیت شهرستان یک پنجم است و هیچکدام از شهرهای استان کرمان این درصد از افاغنه که در رفسنجان وجود دارد را ندارند.

وی عنوان کرد: این تعداد افاغنه ۱۶ هزار شغل را اشغال کرده اند از مشاغل بالادستی تا پایین دستی چه تجارت پسته، مشاغل خانگی، شاگردی مغازه و ... همچنین یکی از دلایل بالا رفتن کرایه منازل در رفسنجان وجود افاغنه ای است که منازل را کرایه کرده اند.

پورمحمدی ادامه داد: سرقتهای باندی یا سرقت از مجتمع مس یا سرقتهای مسلحانه عمدتا کار اتباع بیگانه است. سوای از خطرات بیماری و محیط زیستی که دارند و خدمات عمومی که از دولت دریافت می کنند اتباع بیگانه این مسائل را برای شهرستان رفسنجان ایجاد کرده اند.

رئیس دادگستری رفسنجان اولویت دستگاه قضایی و قوه مجریه را ساماندهی اتباع بیگانه برشمرد و افزود: اولویت ما حمایت از کسانی که دارای مجوز اقامت هستند و برخورد با کسانی که به صورت غیرمجاز در شهرستان رفسنجان حضور دارند.

برگزاری همایش مجردها در رفسنجان

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه به اقدامات این نهاد در رابطه با مبحث ازدواج از سال گذشته اشاره کرد و اطهار داشت: به دنبال برگزاری کلاس، همایش و حضور اساتید ملی در رفسنجان برای ترغیب و تشویق جوانان به ازدواج به هنگام و همچنین انتخاب صحیح برای همسر هستیم.

وی با بیان اینکه متوسط سن ازدواج جوانان بالا رفته است، ابراز داشت: در سال ۹۴ متوسط سن ازدواج پسران به بالای ۳۰ سال و در دختران به ۲۷ سال رسیده است.

پورمحمدی تصریح کرد: در این رابطه در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد که شعار امسال در شورا «شیرین سازی زندگی» باشد. اما ما کار را از سال گذشته شروع کرده بودیم اساتیدی را دعوت کردیم که ۱۰ برنامه در دانشگاه، حوزه علمیه، اساتید و دانشجویان و مردم برگزار شد.

پورمحمدی از برگزاری همایش مجردها در رفسنجان در سال جاری خبر داد و گفت: در این همایش که فقط مجردین حضور دارند اساتیدی را دعوت می کنیم تا در رابطه با انتخاب همسر و مسائل ازدواج صحبت کنند.

پورمحمدی یادآور شد: با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جدای از کلاسی که قبل از ازدواج گذاشته می شود، دو کلاس نیز بعد از ازدواج گذاشته می شود و در آنجا سی دی و کتاب در خصوص مباحث ازدواج تحویل زوجین می شود و به آنان به مدت یکسال پیامک سازنده ارسال می شود.

۷۰ درصد طلاق ها در رفسنجان مربوط به مواد مخدر است

رئیس دادگستری رفسنجان بیان داشت: با همکاری مراکز مشاوره، مرکز جهاد دانشگاهی و مرکز مشاوره پاکمهر نسبت به کاهش آمار طلاق اقدام کردیم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه آمار طلاق در شهرستان رفسنجان در سال ۹۳ که ۵۳۵ فقره بود در سال ۹۴ به ۳۷۳ فقره کاهش پیدا کرده است.

پورمحمدی با بیان اینکه متأسفانه در سالهای اخیر با روند کاهش ازدواج در شهرستان رفسنجان مواجه بوده ایم، تصریح کرد: در سال ۹۱ تعداد ۳۸۰۰ فقره ازدواج، در سال ۹۲ تعداد دو هزار و۷۰۰ مورد، در سال ۹۳ تعداد دو هزار و ۵۰۰ فقره و در سال ۹۴ تعداد دو هزار و ۳۰۰ ازدواج در شهرستان صورت گرفته است.

رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به عوامل عمده طلاق در رفسنجان، تصریح کرد: ۷۰ درصد طلاق ها در رفسنجان مربوط به مواد مخدر و ۳۰ درصد مابقی زمینه مسائل فرهنگی و اقتصادی یا عدم آشنایی زوجین با مهارتها و تکنیک های زندگی است.

پورمحمدی فضای مجازی را نیز در بروز طلاق موثر دانست و افزود: در سالهای اخیر به ویژه سال گذشته که تلگرام در بین خانواده ها رواج پیدا کرده است آثار آن را در دادگاه خانواده به وضوح می بینیم.

وی اضافه کرد: در دادگاه خانواده در رفسنجان در سال گذشته درصدی از پرونده ها فقط به خاطر شبکه های مجازی به خصوص تلگرام و واتس آپ بود.