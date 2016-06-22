به گزارش خبرنگار مهر، درحالي كه برنامه‌هاي برون مرزي تيم ملي در راه المپيك پايان يافته و قرار است تا زمان اعزام به ريو در داخل كشور ادامه پيدا كند، با تصميم كادر فني ملي پوشان با تكواندوكاران شهرستاني تمرين مي كنند.

بر همين اساس و در ادامه برگزاري تمرينات مشترك تيم المپيكي با تيم‌هاي منتخب استاني، ملي‌پوشان كشورمان با تركيب فرزان عاشورزاده، آرمين هادي‌پور، مهدي خدابخشي، مسعود حجي‌زواره، سجاد مرداني و اميد عميدي، سه شنبه هشتم تيرماه راهي اهواز مي‌شوند.

هدايت تيم المپيكي ايران برعهده «بيژن مقانلو» بعنوان سرمربي و مهدي بي باك و مهرداد يوسفي بعنوان مربي است.

طبق برنامه‌ريزي كادرفني تيم‌ملي، هوگوپوشان در چهار روز حضور در اهواز، تمريناتي با تيم منتخب استان خوزستان خواهند داشت.

تيم ملي تكواندوي كشورمان در گروه مردان توسط فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- كيلوگرم، مهدي خدابخشي در وزن ۸۰- كيلوگرم و سجاد مرداني در وزن ۸۰+ كيلوگرم موفق به كسب سهميه المپيك ريو ۲۰۱۶ شده است.

همچنين كيميا عليزاده تكواندوكار وزن ۵۷- كيلوگرم ايران و تنها بانوي المپيكي كشورمان در بازيهاي ريو ۲۰۱۶، شنبه (۱۲ تيرماه) راهي رشت خواهد شد و به مدت يك هفته تمرينات مشتركي را با تيم منتخب استان گيلان خواهد داشت.

«مهرو كمراني»، هدايت عليزاده را در بازيهاي المپيك عهده دار است.

در اين اردوي المپيكي، ندا رستا و حنانه همتي، هانيه اخلاقي و فاطمه سعيدي بعنوان حريف تمريني حضور دارند.